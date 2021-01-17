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  4. Grup Avenir Yakut Mahallesi’nin çehresini değiştirecek

Grup Avenir Yakut Mahallesi’nin çehresini değiştirecek

17.01.2021 12:12 | Son Güncelleme:
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Pazarlama Müdürü Serap Karabulut, “Yakut bölgemizde 3 farklı projeyle şu anda satıştayız.

Pazarlama Müdürü Serap Karabulut, “Yakut bölgemizde 3 farklı projeyle şu anda satıştayız. Örnek dairemiz hazır. Bütün misafirlerimizi örnek dairemizi gezmek için bekliyoruz” dedi.
Grup Avenir’in 2021 yılına hızlı bir giriş yaptığını söyleyen Karabulut, “Grup Avenir 2021 yılına hızlı bir giriş yaptı. Daha öncesinde de müşterilerimize bahsettiğimiz ama satışa sunmadığımız ‘Yakut’ projelerimizi müşterilerimizin beğenisine sunmaya başladık. Yakut bölgemizde 3 farklı projeyle şu anda satıştayız. Örnek dairemiz hazır. Bütün misafirlerimizi örnek dairemizi gezmek için bekliyoruz. Yakut bölgesinde, ‘Yakut 41’ projemiz tek bloktan oluşmakta,herkat üç daire orta daireler 3 buçuk artı 1, köşe daireler 4 artı 1, ‘Yakut plus’ projemiz ise 4 artı 1 ve 2 bloktan oluşan 13 katlı bir proje. Son olarak ‘Yakut 60’ projemiz yine site özelliğinde 2 bloktan oluşan bir proje. Bu 5 bloktan oluşan 3 farklı projeyi müşterilerimizin beğenisine sunmaya hazırız. Yakut bölgesinde yapmış olduğumuz ‘Yakut 41’, ‘Yakut 60’ ve ‘Yakut plus’ projelerimizin, site özelliğine sahip olması, girişlerinin güvenli nizamiye şeklinde olması, açık otoparkı, çocuk oyun alanları, fitness aletlerinin bulunması ve tartan pistte yürüyüş alanlarının olması gibi ortak özellikleri mevcut” ifadelerini kullandı.
Grup Avenir Satış-Pazarlama Müdürü Serap Karabulut, “Bunların yanı sıra ‘Yakut plus’ projemizde müşterilerimizin bizden talep etmiş olduğu kapalı otopark alanını da bu projemizde gerçekleştirmiş olduk. Bu kapalı otoparkın yanı sıra, kapalı otoparkın içerisinde site sakinlerine özel araç oto yıkama alanının da bulunması büyük bir artı sağlamakta” diye konuştu.

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