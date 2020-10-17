YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Grup Gripin Şanlıurfalılarla buluştu

Grup Gripin Şanlıurfalılarla buluştu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.10.2020 13:34 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin her hafta düzenlediği ’Açık Havada Arabada Konser Etkinliği’nde Grup Giripin Şanlıurfalılarla buluştu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin her hafta düzenlediği ’Açık Havada Arabada Konser Etkinliği’nde Grup Giripin Şanlıurfalılarla buluştu. Grup Gripin, seslendirdiği parçalarla sevenlerine keyifli anlar yaşattı.
Eski ve yeni albümünden parçalar seslendiren Grup Gripin, Şanlıurfalı gençleri adeta coşturdu. Birbirinden güzel eserlerini Şanlıurfalılar için seslendiren Giripin grubunun performansı Urfalı hayranlarından büyük alkış aldı. Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Şube Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa Müzesi önünde kurulan sahnede açık havada gerçekleştirilen ve yaklaşık iki saat süren konseri, çoğunluğu Şanlıurfalı gençlerden oluşan kalabalık araçlarında izledi. Arabası olmayanlar büyükşehir belediyesi’ne ait önceden titizlikle dezenfektesi yapılan araçlara alındı ve konseri oradan izlemeleri sağlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Metruk bina yıkım rekoru Kartal’ın
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Edirne'de trafik kazası: 2 yaralı
Bursa'da otomobilde tarihi sikkeler ele geçirildi
Bursa'da otomobilde tarihi sikkeler ele geçirildi
Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Göztepe'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları
Kırıkkale’de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi
Kırıkkale’de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi
Kayserispor’da 5 eksik var
Kayserispor’da 5 eksik var

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 17 Ekim Cumartesi

İmsak
05:08
Sabah
06:28
Öğle
12:15
İkindi
15:22
Akşam
17:53
Yatsı
19:07

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Cumartesi

Furkan Eczanesi
Haliliye
Gürüz Eczanesi
Haliliye
Olcay Eczanesi
Haliliye
Harrankapı Eczanesi
Eyyubiye
Söğüt Eczanesi
Karakopru
Çadırcı Eczanesi
Akcakale
Sağlık Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Urfa’nın şekerci Ahmet’i kapandı
Urfa’nın şekerci Ahmet’i kapandı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
Urfa’lı..! mı yoksa Urfalı mı?
Hangi otobüs hangi semte gidiyor?
Hangi otobüs hangi semte gidiyor?
Kahve üçüncüsü Urfa’da
Kahve üçüncüsü Urfa’da
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.