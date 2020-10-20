GSO Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Ekim Ayı Meclis Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin katılımları ile Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında videokonferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında kent ekonomisi, salgının iş ve sosyal yaşama etkileri ile gündeme dair gelişmeler değerlendirildi.Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, bölgede yaşanan gelişmelere işaret ederek, şunları kaydetti:

“Son dönemde Akdeniz’de sıkıntılar yaşanırken kardeş ülke Azerbaycan kendi toprakları için haklı bir savaş veriyor. İnşallah kendi topraklarını alacak ve orada bir sulh yaşanacaktır. Allah kardeşlerimize yardım etsin, zaferle çıkmalarını nasip eylesin.”

Ekonomide yaşanan gelişmeler hakkında görüşlerini paylaşan Konukoğlu, dövizde yaşanan artışın geçici olacağını belirterek, “Biz dinamik bir yapıya sahibiz. Daha önce de sıkıntılı süreçlerden geçtik ve hepsini atlatmasını bildik. Yeter ki sağlığımız iyi olsun, biz hızlı bir şekilde bu işin üstesinden gelmesini biliriz. Pazardaki en ufak bir açılmayla birlikte hızlı bir şekilde toparlanma yaşanacaktır. Bu nedenle gelecek yılların çok daha iyi olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Oda faaliyetleri, kent ihracatı ve diğer ekonomik veriler hakkında bilgiler veren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de organize sanayi bölgesindeki elektrik tüketimine dikkati çekerek, "Eylül ayında organize sanayi bölgemizin elektrik tüketimi 487 milyon kWh olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.4 artış oldu. Yine OSB’nin 9 aylık elektrik tüketimi 3 milyar 750 milyon kWh olarak gerçekleşti. Bu rakamalar da gösteriyor ki Gaziantep çalışıyor, üretiyor, büyümeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

Ülke ve bölgelere göre ihracat rakamlarını da değerlendiren Ünverdi, "2019 yılında Ocak-Eylül ihracatı ortalama aylık 610 milyon dolarken bu yıl pandemiye rağmen aylık bazda şehrimizden ortalama 615 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. En fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında ihracatını artıran tek il konumundayız. İthalatın ihracatı karşılama oranında ise yüzde 140 ile Gaziantep 5. sırada yer alıyor. Yine 9 aylık dönemde ABD’ye ihracatımız yüzde 40,1, Almanya’ya 25,6, İngiltere’ye 12,1, İsrail’e 10,2, Cibuti’ye yüzde 115,7 oranında artmıştır" diye konuştu.

