GSO kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) kasım ayı meclis toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin katılımları ile Adil Sani Konukoğlu başkanlığında video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında ekonomi gündemi, Gaziantep’in üretim, ihracat ve istihdam rakamları ile salgının iş ve sosyal yaşama etkileri konuşuldu.

“Gaziantep insanlara iş, aş olmaya devam ediyor”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep’in üretim ve ihracattaki başarısının ortada olduğuna vurgu yaparak, “Sanayicilerimizin şartlar ne olursa olsun çabası, didinmesi, direnci takdire şayandır. Savaş da olsa, salgın da olsa koşturmaya devam ediyoruz. Dünyada bunalımlar, buhranlar da olsa bu şehrin sanayicisi çalışıyor, yeni bir şey icat ediyor ve var olan icadın üzerine yenisini ekliyor. Bu mücadele tüm dünyaya örnek bir mücadeledir. Gaziantep’in insanlara iş, aş olmaya devam ediyor. Şehrimizden dünyanın her bölgesine, sağlık, gıda, tekstil gibi çok sayıda sektörde ürün gönderiyoruz. Biz üreten bir şehiriz ve üretmeye de devam edeceğiz. Bu noktada bütün sanayicilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Konukoğlu konuşmasının son bölümünde, salgın vakalarında yayılımın arttığına dikkati çekerek, herkesi tedbirli olamaya ve kurallara uymaya davet etti.