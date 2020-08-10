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GSO ve saha İstanbul işbirliğinde saha MBA programı kayıtları devam ediyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.08.2020 12:32 | Son Güncelleme

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile SAHA İstanbul işbirliğinde Gaziantep’teki firma sahipleri ve yöneticilere yönelik, Harward, Stanford gibi dünyanın üst düzey 15 üniversitesinin MBA programlarından derlenen SAHA MBA programı kayıtları devam ediyor.Gaziantep sanayisinin teknolojik dönüşümü projesi kapsamında, Gaziantep Sanayi Odası ve SAHA İstanbul işbirliğiyle, Gaziantep sanayicilerine yönelik düzenlenecek programın eğitimleri TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde verilecek.SAHA MBA sertifikası çok özel bir program ve belli bir kontenjan çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

GSO ve saha İstanbul işbirliğinde saha MBA programı kayıtları devam ediyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile SAHA İstanbul işbirliğinde Gaziantep’teki firma sahipleri ve yöneticilere yönelik, Harward, Stanford gibi dünyanın üst düzey 15 üniversitesinin MBA programlarından derlenen SAHA MBA programı kayıtları devam ediyor.
Gaziantep sanayisinin teknolojik dönüşümü projesi kapsamında, Gaziantep Sanayi Odası ve SAHA İstanbul işbirliğiyle, Gaziantep sanayicilerine yönelik düzenlenecek programın eğitimleri TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tarafından GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde verilecek.
SAHA MBA sertifikası çok özel bir program ve belli bir kontenjan çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Geleceğin patronları ve beyaz yakalılara yönelik düzenlenecek program ile yöneticilere kendi alanları ile birlikte yüksek teknoloji, dijitalleşme, endüstri 4.0 gibi alanlarda eğitimler verilecek.
Eğitimler Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) ile desteklenecek ve Gaziantep sanayisi endüstri 5.0’a hazırlanacak.
Saha MBA, Tübitak Tüsside’nin yönetim bilimleri alanındaki araştırmaları ve deneyimleri ile sanayicinin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlandı.
İlk olarak 2019 yılında İstanbul ve Ankara’da uygulanan program Gaziantep Sanayi Odası’nın girişimleri sonucu, bu yıl İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra Gaziantep’te uygulanacak.
SAHA MBA programı, Ekim 2020 - Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
MBA programının Harward, Stanford gibi dünyanın üst düzey 15 üniversitesinin MBA programları, katılımcıların ihtiyaçları, firmaların amaç ve hedefleri ışığında kendi beklentilerine uygun bir yaklaşım ile hazırlanıyor.
Programda, Kurumsallaşma ve İş Yönetimi, Veriye Dayalı Karar Verme, Fikirden Pazara Ürün Geliştirme ve Proje Yönetimi, Finansal Yönetim, Teknoloji Trendleri ve İnovasyon temalarına yer veriliyor.
Video konferans ve yüzyüze gerçekleştirilecek eğitim temalarında toplam 242 saatlik 23 farklı eğitim başlığı, sektörlerin ihtiyaç duyduğu yetkinlikler ve gelişen teknolojiler açısından 23 günlük yüz yüze ve 23 adet çevrimiçi (video konferans) eğitim kurgusuna uygun olarak hazırlandı.
SAHA MBA Programı öğretim kadrosu, ülkemizin önde gelen üniversitelerinin akademisyenleri, havacılık, sertifikasyon, dijital dönüşüm gibi konularda uzmanlıkları bulunan sektör uzmanları ve TÜBİTAK uzmanları ile yöneticileri arasından seçildi.
Kayıtların devam ettiği program kapsamında kayıt, bilgilendirme ve süreç içerisinde karşılaşılabilecek tüm sorularla ilgili GSO KOBİ Geliştirme ve Sanayi Dönüşüm Departmanından bilgi edinilebilir.

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