YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GSO’dan ticaret elçileri’ne eğitim

GSO’dan ticaret elçileri’ne eğitim

GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.02.2020 15:19 | Son Güncelleme

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) arasında hayata geçirilen Ticaret Elçileri Projesi kapsamında projede yer alan öğrencilere eğitim verildi.Üniversite-sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden olan projenin ilk adımı olarak, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında firmalar ile öğrenciler arasında gerçekleştirilen eşleştirme ile 150’yi aşkın öğrenci 30 firmanın yetkilisi ile bir araya geldi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) arasında hayata geçirilen Ticaret Elçileri Projesi kapsamında projede yer alan öğrencilere eğitim verildi.
Üniversite-sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden olan projenin ilk adımı olarak, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında firmalar ile öğrenciler arasında gerçekleştirilen eşleştirme ile 150’yi aşkın öğrenci 30 firmanın yetkilisi ile bir araya geldi. Program sonrası firmaların çalışmak istedikleri öğrencileri GSO’ya bildirmesinin ardından, 72 öğrencinin firmalara etkin destek sağlayabilmeleri amacıyla projenin 3. aşamasına geçilerek, projede yer alan öğrencilere 19-21 Şubat tarihleri arasında eğitim programı düzenlendi.
‘Ticaret Elçileri’ne, uluslararası pazar araştırması ve potansiyel alıcıların tespiti, dış ticarette teslim şekilleri, dış ticarette ödeme şekilleri ve tahsilat risklerini minimize etme, mal mukabili ödeme şekli, kabul kredili ödeme şekli, vesaik mukabili ödeme şekli ve akreditif ödeme şekli başlıklarında eğitimler verildi.
2018 yılı Ekim ayında başlayan projede, Gaziantep’te eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerle, işletme sahipleri bir araya getiriliyor. Yapılan eşleştirme faaliyetleri ve işbirliği çalışmaları sonucunda Gaziantepli firmaların global pazarlar, tedarikçiler veya partnerler bulmaları sağlanırken, yabancı uyruklu öğrenciler de kendilerini geliştirme, ülkemizi ve şehrimizi daha yakından tanıma fırsatı elde ediyor.
Gaziantep’te öğretim gören yabancı uyruklu öğrencilerin akademik, ülke ve lisan bilgileri ile GSO’ya kayıtlı ihracatçı firmaların tecrübeleri eşleştirilerek karşılıklı kazanım ilişkisinin kurulması sağlanırken, bu bağlamda yabancı uyruklu öğrencilerin, doğup büyüdükleri ülkeleri temsilen projeye katılmaları ve projeye katabilecekleri yetkinlikler dahilinde firmalara katkı sağlamaları hedefleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Iğdır’da canlı mühre ve tuzaklı keklik avına 18 bin 288 lira ceza kesildi

Iğdır’da canlı mühre ve tuzaklı keklik avına 18 bin 288 lira ceza kesildi

Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti

Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti

Asırlık ’Oda kültürü’ geleneği

Asırlık ’Oda kültürü’ geleneği

Otobüs terminalini mesken tuttu, terminalin maskotu oldu

Otobüs terminalini mesken tuttu, terminalin maskotu oldu

İstanbul’da fırtına uyarısı

İstanbul’da fırtına uyarısı

Gaziantep Namaz Vakitleri 24 Şubat Pazartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:02
Öğle
12:49
İkindi
15:55
Akşam
18:25
Yatsı
19:40

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

Ferda Eczanesi
Sehitkamil
Hacıbaba Emek Eczanesi
Sehitkamil
Nur Eczanesi
Sehitkamil
Yaşamalı Eczanesi
Sehitkamil
Zer Eczanesi
Sehitkamil
Ali Çiçek Eczanesi
Sahinbey
Çınarlı Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

Uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı

Uyuşturucu şüphelisi 3 kişi yakalandı

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.