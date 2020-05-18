YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. GTB başkanlarından 19 Mayıs mesajı

GTB başkanlarından 19 Mayıs mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.05.2020 16:17 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.Gazi Mustafa Atatürk ve silah arkadaşlarının, 101.

GTB başkanlarından 19 Mayıs mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Gazi Mustafa Atatürk ve silah arkadaşlarının, 101. yıl önce Samsun’da yaktığı kurtuluş meşalesinin, istiklal mücadelesinin ilk adımını oluşturduğunu belirten GTB başkanları, mesajda "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Bandırma vapuru ile Samsun’a çıkarak işgal kuvvetlerine karşı başlattığı milli mücadele, istiklal ve istikbal yolunda yönümüzü aydınlattığı gibi aynı zamanda kadim bir milletin genç cumhuriyetinin doğuşu için de milat olmuştur. Millî mücadelenin sembolü sayılan bu özel gün, tarihinde hiçbir zaman esareti kabul etmeyen, gerektiğinde vatanı ve bayrağı uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüyen necip milletimizin bağımsızlık yolunda geleceğini tayin ettiği gibi kurtuluş yolunda destansı zaferlerimizin de ilham kaynağı olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek olan sizlersiniz"ifadelerini kullandı.
Başkanlar mesajın devamında ise, "Türkiye Cumhuriyeti’ni koruma ve yaşatma görevini gençlerimize emanet etmiştir. Bu sözler aynı amanda Atatürk’ün gençlerimize verdiği önemin ve güvenin de en önemli göstergesidir. Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizin en büyük zenginliği ve gücü, bizleri geleceğe taşıyacak gençlerimiz ve çocuklarımızdır. Genç dimağlarımızı ilmin ışığında, araştıran, üreten, sorgulayan, gelişime ve yeniklere açık, milli ve manevi değerlerine saygılı bireyler olarak yetiştirmek Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalmasını sağlayacaktır. Kahraman ecdadımızın azim, inanç ve kararlılıkla 101 yıl önce Samsun’da yaktığı kurtuluş meşalesi istiklal mücadelemize ışık tuttuğu gibi şimdide büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimize yön vermekte. Bu hedeflerimize genç nesillerimizle birlikte kurutuluş savaşındaki yılmaz ruh ve inançla emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu vesileyle, bir asır önce bu özel ve anlamlı günü geleceğimizin teminatı gençlerimize armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bayramını en içten duygularımızla kutluyoruz" ifadelerini yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

100 dönümlük Dilovası tır parkı projesi başladı

100 dönümlük Dilovası tır parkı projesi başladı

Belediyeden minibüsçülere 10 litre mazot desteği

Belediyeden minibüsçülere 10 litre mazot desteği

Gaziantep Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:36
Sabah
05:13
Öğle
12:32
İkindi
16:21
Akşam
19:41
Yatsı
21:12

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Atacan Eczanesi
Sehitkamil
Bahar Yıldız Eczanesi
Sehitkamil
Kaya Eczanesi
Sehitkamil
Maya Eczanesi
Sehitkamil
Sezer Eczanesi
Sehitkamil
Tümer Eczanesi
Sehitkamil
Canlar Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Koronadan sonra kawasaki paniği

Koronadan sonra kawasaki paniği

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Gaziantepli halıcılar 3 milyar dolar hedefinde ısrarcı

Gaziantepli halıcılar 3 milyar dolar hedefinde ısrarcı

Gaziantep FEM, Türkiye 4’ncüsü Çıkardı

Gaziantep FEM, Türkiye 4’ncüsü Çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.