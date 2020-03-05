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GTB, Gaziantep’in tescilli lezzetlerini sergiledi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.03.2020 12:51 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), 11.

GTB, Gaziantep’in tescilli lezzetlerini sergiledi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), 11. Gaptarım Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile 16. Gapfood Gıda Fuarında stant açarak, Gaziantep’in coğrafi işaret tescilli ürünlerini sergiledi. Tescil belgeleri GTB tarafından alınan 12 geleneksel lezzetin sergilendiği stantta ayrıca ziyaretçilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Gaziantep Ticaret Borsası, destekçi kurumlar arasında yer aldığı 11. Gaptarım Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı ile 16. Gapfood Gıda Fuarında stant açarak, Gaziantep’in tescilli lezzetlerini tanıttı.
Ortadoğu fuar merkezinde açılışı gerçekleştirilen fuarda, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, GTB standını ziyaret etti. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyeleri tarafından karşılanan Vali Gül ve beraberindeki heyete, sergilenen ürünler hakkında bilgiler verildi. Dünya mutfağının en önemli merkezlerinden biri olan Gaziantep’in sayısız sofra zenginliklerinin yanı sıra tescilli ürünler sıralamasında da Türkiye’de ilk sıralarda yer aldığını belirten GTB Başkanı Akıncı, Gaziantep adına 25 adet kayıtlı tescilli ürün bulunduğunu söyledi. Bu ürünlerin 12’sinin GTB tarafından tescil ettirildiğini vurgulayan Akıncı, aynı zamanda GTB’nin bulunduğu şehir adına Türkiye’de en fazla yöresel ürün tescili yaptıran borsa olduğunu ifade etti. Sergilenen Gaziantep lezzetleri arasında, Antep Tırnaklı Pidesi, Gaziantep Lahmacunu, Antep Fıstık Ezmesi, Antep Firiği, Antep Bulguru, Antep Köy Kahkesi, Antep Peyniri, Antep Muskası, Antep Kuruluk Patlıcanı, Antep Kurabiyesi, Antep Meyan Şerbeti ve Antep Oğuzeli Narının bulunduğunu kaydeden Akıncı, ayrıca Antep Lahmacununun Avrupa Birliği (AB) tescili içinde Avrupa Komisyonu Tarım ve Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunduklarını sözlerine ekledi.
Ziyarette, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz, Cesim Arslan ile Meclis Üyeleri Veli Çelik, Orhan Çetin, Nebi Koca, Abdullah Şekeroğlu, Uğur Çakır ve Genel Sekreter Özgür Bayram hazır bulundular.

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