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GTB’den Rektör Özaydın’a hayırlı olsun ziyareti

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.10.2020 15:39 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof.

GTB’den Rektör Özaydın’a hayırlı olsun ziyareti

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’a görevinde başarı dileklerinde bulunan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, üniversite ve iş dünyası arasındaki ikili iş birliğinin önemine vurgu yaptı.GAÜN’le geçmiş yıllarda intörn’lük eğitimi ve proje iş birliği alanlarında çalışmalar yaptıklarını anımsatan Tiryakioğlu, bu iş birliğinin yeni dönemde çok daha güçlü ve etkin bir şekilde devam etmesini temenni ettiklerini söyledi. Gaziantep’in tarıma dayalı gıda sanayi başta olmak üzere farklı birçok sektörde Türkiye’nin lokomotif şehirleri arasında yer aldığını kaydeden Tiryakioğlu, “Küreselleşen dünyada pazar payımızı korumamız ve rekabetçi gücümüzü artırmamız için katma değeri yüksek ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Bunun en önemli yolu da ortak akılla hareket ederek üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmekten geçiyor" dedi. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da konuşmasında GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’a görevinde başarılar diledi. GAÜN’ün Gaziantep için önemli bir değer olduğuna işaret eden Akıncı, bu değere katkı sağlamak amacıyla farklı projelerde birlikte çalışmaya her zaman hazır olduklarını söyledi. Akıncı, konuşmasında ayrıca GTB’nin çalışmaları, tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında da bilgiler verdi. Akıncı, GTB tarafından İKA destekleriyle yaptırılan Türkiye’nin ilk Antep Fıstığı Lisanslı Deposunun ürün alımına başladığını, kentin gastronomi kimliğine katkı sunacak olan Et Borsası ve Et Halinde ise inşaat çalışmalarının tamamlandığını sözlerine ekledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Arif Özaydın ise el ele vererek üniversite ve iş dünyası arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüteceklerini söyledi.
Ziyarette, GTB Meclis Başkan Yardımcıları Enver Çokay, Karaca Türkmen, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cesim Arslan ve Genel Sekreter Özgür Bayram da hazır bulundu.

GTB’den Rektör Özaydın’a hayırlı olsun ziyareti

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