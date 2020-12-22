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GTO’dan anlamlı farkındalık

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.12.2020 15:10 | Son Güncelleme

Gaziantep Ticaret Odası, 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluş gününde #MesajınızVar hashtagiyle farkındalık oluşturacak.Geçtiğimiz yıl #Şifre6317 hashtagiyle popüler sosyal medya platformu Twitter’da Trend Topic (TT) listesinde üst sıralara girerek Türkiye’de önemli bir farkındalık oluşturan GTO, bu yıl da tüm Türkiye’ye Antep Harbi kahramanlarından #MesajınızVar diyecek.

GTO’dan anlamlı farkındalık

Gaziantep Ticaret Odası, 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluş gününde #MesajınızVar hashtagiyle farkındalık oluşturacak.
Geçtiğimiz yıl #Şifre6317 hashtagiyle popüler sosyal medya platformu Twitter’da Trend Topic (TT) listesinde üst sıralara girerek Türkiye’de önemli bir farkındalık oluşturan GTO, bu yıl da tüm Türkiye’ye Antep Harbi kahramanlarından #MesajınızVar diyecek. GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, binlerce yıl geçse de bu topraklarda yazılan kahramanlık destanını, atalarının çektikleri zorluk ve sefaleti asla unutmayacaklarını belirterek, “Bugün bu toprakların başarısından bahsediyorsak şehrin 4’te 1’ine denk gelen 6317 şehide, binlerce isimsiz kahramana borçluyuz. Gaziantep Ticaret Odası olarak da o isimsiz kahramanları, destansı mücadelesiyle dünyanın ilk ve tek ‘Gazi’ şehri Antep’i unutturmamak boynumuzun borcu” dedi.
Herkese hatıra kartpostal
Sosyal medya üzerinden yapacakları farkındalık çalışmasının detayları hakkında konuşan Başkan Yıldırım, “Geçtiğimiz yıl #Şifre6317 etiketiyle paylaştıkları video sonrasında tüm şehrin ve tüm kurumların sahiplenmesiyle milyonlara ulaştık. Kurtuluşun 99. yıl dönümünde de #MesajınızVar etiketiyle bir çalışma yaparak, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi yalnız Antep’i değil tüm Türkiye’yi kurtaran kahramanları anlatacağız. Tüm sosyal medya platformlarından paylaşımlar yapacağız ve ‘25 Aralık 1921 tarihli okunmamış 1 adet #MesajınızVar’ diyeceğiz. 23 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla www.gto.org.tr adresimiz aracılığıyla 25 Aralık için özel olarak hazırladığımız sayfaya giren kullanıcılar isim ve soy isim bilgileri girip mesajı gör dediklerinde Antep Harbi kahramanlarından kendilerine özel bir kartpostal alacaklar. Atalarımızın kahramanlığını, çekilen zorlukları, Gaziantep’in destansı milli mücadele ruhunu tarihi gerçekler ışığında bir kez daha hatırlayacaklar” ifadelerini kullandı.
“Hemşerilerimizden destek bekliyoruz”
“Biz Gaziantepliler olarak 25 Aralık ruhunu her zaman yaşıyoruz” diyen Başkan Yıldırım, en büyük amaçlarının bu ruhu tüm Türkiye’ye yaymak ve bu konuda farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, “Bu sosyal medya farkındalık çalışmamız için hemşerilerimizden destek bekliyoruz. 25 Aralık tarihinde #MesajınızVar etiketiyle paylaşım yapmaya ve Antep Harbi kahramanlarından gelen kartpostalları paylaşmaya davet ediyoruz. Geçtiğimiz yıl #Şifre6317’de olduğu gibi bu yıl da #MesajınızVar etiketiyle kahramanlık destanımızı tüm ülkeye duyurmak istiyoruz” diye konuştu.

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