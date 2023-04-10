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Güç zıt anlamlısı nedir? Güç kelimesinin zıt anlamlılarıyla örnek cümleler

01.03.2023 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe zengin dillerden biridir. Günlük hayatta kökeni Türkçe olan birden çok kelime kullanılır. Bir kelimenin çeşitli anlamları bulunabilir. Cümle içerisinde kullanırken anlamına göre kullanmak gerekir. Zıt anlamlı kelimeler anlam bakımından çeşitli cümlelerde kullanılır. Karşıt anlam olarak da adlandırılabilmektedir.

Güç zıt anlamlısı nedir? Güç kelimesinin zıt anlamlılarıyla örnek cümleler

Anlamca birbirine karşıt olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Herhangi bir kelimenin tersinden bahsederken zıt anlamlı kelimeleri kullanabilirsiniz. Güç kelimesi anlam olarak zor, yapılması zaman alan, insan gücü gibi anlamlarda kullanılır. Kullanım alanına göre anlam bakımından değişkenlik gösterir. Köken olarak eski Türkçe kelimelerinden biridir.

Güç kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Herhangi bir kelimenin çeşitli zıt anlamları bulunabilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler birbirinden farklı olsa dahi aynı anlama denk gelir. Güç kelimesi zor anlamında kullanılır. Güç kelimesi yerine zor ve sıkıntılı kelimeleri de kullanılır. Anlam bakımından aynı kelimelerdir. Cümle içerisinden anlatım bozukluğu yapmamaktadır. Güçün zıt anlamlısı ise kolay kelimesidir.

Türkçede en çok kullanılan zıt anlamlı kelimelerden biri kolaydır. Bir işin veya bir eylemin zaman almadan, zorlanmadan yapıldığını anlatırken kolay kelimesi kullanılır. Zahmetsiz anlamına da gelmektedir. Kullanılan cümleye ve anlamına göre kolay kelimesinin çeşitli anlamlarda kullanıldığı görülür. Yazılış ve okunuş bakımından farklı kelimeler olsa dahi anlam olarak aynı olan zıt anlamlı kelimeler bulunur.

Gücün zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Günlük hayatta zıt ve eş anlamlı kelimeler çoğunlukla kullanılır. Herhangi bir kelimenin eş anlamı olmadığı gibi zıt anlamı da olmayabilir. Zıt anlamlı kelimeler genellikle herhangi bir durumun karşıtından bahsederken kullanılır. Gücün zıt anlamlısı olan sözcük kolay kelimesidir. Herhangi bir eylemi zorlanmadan, güçlük çekmeden yapma eylemine denir. Güç zıt anlamlısı olan kolay kelimesiyle örnek cümleler:

  • Kolay bir iş olduğu için en kısa sürede öğrenerek adapte oldu.
  • Genellikle kolay yemekler yapıyordu.
  • Güç olaylardan bunalıp kolay konulara yönelmeye çalışıyordu.
  • Bu olaydan hiç kimse kolay kurtulamadı.
  • En kolay soruları bile yardım alarak çözüyordu.


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zıt anlamlısı

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