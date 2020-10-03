Güder: “Başarının anahtarı daima hizmet, daima millet”

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hatunsuyu Mahallesinde yapımı tamamlanan Çocuk Parkı ile Gençlik Yatırımları kapsamında yapılacak olan Basketbol sahası ve oyun alanlarında incelemelerde bulundu. Güder, “Daima millet, daima hizmet aşkıyla Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımızda dur durak bilmiyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hatunsuyu Mahallesinde yapımı tamamlanan Çocuk Parkı ile geçtiğimiz Temmuz ayında protokolleri imzalanan 2021 yılı içinde yapılacak olan ihalenin ardından Hatunsuyu mahallesine yapılacak olan Basketbol sahası, çevre düzenlenmesi ve oyun alanlarının yerinde incelemelerde bulunarak, bilgiler aldı.

Yaptığı incelemelerin ardından gençlerin spor yatırımlarına erişebilmesinin önemine değinen Başkan Güder, Hatunsuyu Mahallesi’ndeki bin 390 metrekare alana sahip parkın içerisine 26 metre uzunluğunda ve 15 metre eninde yapılacak olan Basketbol sahası, çevre düzenlenmesi ve oyun alanlarını tamamlayarak gençlerin istifadesine sunacaklarını belirtti.

“AK Parti belediyeciliğinin farkını ortaya koyuyoruz”

AK Parti Belediyeciliğinin farkını ortaya koymak adına Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarına dur durak bilmeden devam ettiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Daima millet, daima hizmet aşkıyla çıkmış olduğumuz bu yolda AK Parti belediyeciliğinin farkını ortaya koyma adına çalışmalarımıza dur durak bilmeden devam ediyoruz. Bugünde Hatunsuyu mahallemizdeyiz. Şuan Hatunsuyu merkezde bulunan bir alanımızda çocuklarımızın vakit geçirebileceği, eğlenebileceği, bayanlarımızın sportif aktivitelerini yapabileceği spor aletlerimizi parkımıza monte ettik. Parklarda çocukların neşeli hallerini, mutlu hallerini gördüğümüzde buda bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Parkımızın hemen yan tarafında Basketbol ve oyun sahalarının olabileceği alanı da düzenleyip buradaki vatandaşlarımızın istifadesine sunacağız. Belde belediyelerde genellikle sosyal aktivitelerin yapılacağı alanlarda sorun ve sıkıntılar yaşanıyor. Beldelerde evlerimiz bazı noktalarda kümelenmiş olarak yer alıyor. Buda belediye olarak bizlerin işini zorlaştırıyor. Hatunsuyu bölgemizde de dar bir alan olsa da güzel bir yatırımı buraya kazandırdık. İnşallah küçüklü büyüklü birçok yatırımımızı ilçemiz ile buluşturacağız. Ben şimdiden Hatunsuyu mahallemize hayırlı ve uğur olmasını diliyorum” dedi.

Mahalle sakinlerinin çay ikramını geri çevirmedi

Başkan Güder, yaptığı incelemelerin ardından Hatunsuyu Mahalle sakinlerinin çay ikramını geri çevirmedi. Mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Güder, Battalgazi Belediyesi ile alakalı sorunların çözümü için birim müdürlerine talimat verdi. Mahalle sakinleriyle uzun süre sohbet eden Başkan Güder, Hatunsuyu mahallesini güzel yatırımlarla buluşacağını belirtti. “Başkanımıza teşekkür ediyoruz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in Hatunsuyu mahallesine kazandıracağı yatırımlardan dolayı teşekkürlerini ileten mahalle sakinlerinden Mehmet Coşkun, “Hatunsuyu mahalle sakini olarak yapılan bu hizmetler için Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e çok teşekkür ediyorum. Belediyemiz mahallemize park kazandırdı. İnşallah futbol ve basketbol sahalarımızda tamamlandığı zaman bu bölge daha güzel olacak” derken, Ahmet Turan Bülbül isimli mahalle sakini ise “Battalgazi Belediye Başkanımıza ve ekibine mahallemize yapmış oldu çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Umarım çalışmaların devamı gelir. Başkanımız seçim zamanında bizlere bu sözü vermişti ve sözünde bulunarak buraya bir park yaptı. Kendisine başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

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