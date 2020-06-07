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Güder’den İspendere şifa merkezi olacak vurgusu

MALATYA HABERLERİ  | 07.06.2020 15:08 | Son Güncelleme

Zengin mineralli şifa suları ile özellikle yaz aylarında binlerce vatandaşı ağırlayan İspendere İçmelerinde 2.

Zengin mineralli şifa suları ile özellikle yaz aylarında binlerce vatandaşı ağırlayan İspendere İçmelerinde 2. etap çalışmaları sürdüren Battalgazi Belediyesi, Malatya’nın ekonomik ve turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik yatırımlarına aralıksız devam ediyor.
Sağlık turizmi açısından Türkiye ve Malatya için önemli bir şifa merkezlerinden biri olan İspendere İçmelerindeki 2.Etap çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, içmelerin Uluslararası alanda önemli bir konumda olduğunu belirtti. Yapılan çalışmalar hakkında daire müdürlerinden bilgiler alan Başkan Güder, çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağının altını çizdi.

“İspendere sağlık turizmi açısından önemli”
İspendere Şifalı İçmelerinde ki yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Belediye’mizin İspendere’de devam eden 2. etap çalışmalarını yerinde gördük. İspendere, Sağlık Turizmi açısından Malatya’mız için çok önemli Fiziki şifa mekanlarından bir tanesi. Burada daha önceki Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, güzel çalışmalara imza atmıştı. Zaten yüzde 70-80 civarında çalışmalar yapılmıştı. Bizde göreve geldikten sonra bu çalışmaları tamamlamak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İspendere’ye günde bin kişiden fazla insanımız burayı ziyaret ediyor. Onları rahat ettirebilme adına 2. etabın özellikle bitirilerek genişletilmesinin yapılması gerekiyordu. 2019 ve 2020’de bitmek üzere 2. etap çalışmalarımızı yapmaya başladık. Arkadaşlarımız ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Daha önce insanımız ilaç tedavisi almadan buraya gelerek, burada tedavilerini yapıyorlardı. Bizim arzumuz ve istediğimi eskiden olduğu gibi yine insanlarımızı bu mekana çekerek, böbrek hastalığındaki bilinen olumlu etkilerini insanlara hatırlatmak olacak” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı ve Malatya’daki iki Üniversite ile sürekli istişare içinde olduklarını ifade eden Başkan Güder, “Turgut Özal Üniversitemiz, İnönü Üniversitemiz ve Sağlık Bakanlığımız ile istişare ederek, buradaki kayıp olan hazineyi beraberce çıkarmaya çalışıyoruz. Burada özellikle birçok hastalıkta olduğu gibi İspendere’nin zührevi hastalıkların üzerinde ki etkisini tekrar anımsatmak istiyoruz. Yırtık ve kırık tedavilerinde ve sebebi bilinmeyen ağrılarda buraya gelerek vatandaşlarımız tedavilerini yapacaklar. Bu yılda burada çalışmalarımız devam edecek. Süreç içerisinde İspendere’miz ve Malatya’mız Ülkemizin Uluslar arası alanda şifa kaynağı bakımından bir numara konumunda olacaktır. Eksikliklerimizin giderilmesinin ardından vatandaşlarımız rahat bir şekilde buraya gelerek bu mekanımızdan istifade edebilecekler” diye konuştu.

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