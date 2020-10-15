Güdül Altınköy’de

Altındağ Belediyesi, Ankara’nın ilçelerini Altınköy’de ağırlamaya devam ediyor. Kalecik, Akyurt, Çubuk ve Çamlıdere’nin ardından başkentin bir diğer güzel ilçesi Güdül, bu hafta Altınköy Açık Hava Müzesi’nin konuğu oldu.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın davetiyle Altınköy Açık Hava Müzesi’nde misafir olan ilçe belediyeleri, kendi yörelerinin kültürel değerlerini Altınköy ziyaretçilerine tanıtmaya devam ediyor. Altındağ Belediyesi’nin bu haftaki konuğu Güdül Belediyesi oldu. Güdül Belediyesi’nin tanıtım standını, ev sahibi Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın birlikte açtı. Güdül Belediyesi standı Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.

“Güdül leblebisini mutlaka tadın”

İlçe belediyeleriyle işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Asım Balcı, “İlçe belediyelerimizi ve başkanlarımızı Altınköy Açık Hava Müzesi’ne davet ediyor, burada kendilerine tahsis ettiğimiz yerde kültürel, tarımsal ve geleneksel zenginliklerini tanıtmalarına vesile oluyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Kalecik, Akyurt, Çubuk ve Çamlıdere Belediyelerimiz misafirimiz oldu. Hepsi de burada olmaktan ve ziyaretçilerin gösterdiği yakın ilgiden çok memnun oldu. Biz de kendilerini burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk” dedi.

Güdül’ün leblebisini tatmak isteyenleri Altınköy Açık Hava Müzesi’ne davet eden Başkan Balcı, “Güdül leblebisi de Çorum leblebisi kadar lezzetli. Bu lezzeti yakından tanımak isteyen herkesi Altınköy Açık Hava Müzesi’ni ziyaret etmeye ve Güdül ilçemizi yakından tanımaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

