YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Gülaçar’dan ‘Marangozlar Sitesi’ müjdesi

Gülaçar’dan ‘Marangozlar Sitesi’ müjdesi

VAN HABERLERİ  | 17.02.2020 13:54 | Son Güncelleme

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Tuşba Küçük Sanayi Sitesi (Marangozlar Sitesi) yapımının Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2020 yatırım programına alındığı müjdesini verdi.Açıklamalarda bulunan Osman Nuri Gülaçar, Tuşba Küçük Sanayi Sitesi (Marangozlar Sitesi) yapımının 2020 yatırım programına alındığını belirterek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından ihalesi yapılacak olan sanayi sitemiz esnafımıza ve tüm Van’ımıza hayırlı olsun.

Gülaçar’dan ‘Marangozlar Sitesi’ müjdesi

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Tuşba Küçük Sanayi Sitesi (Marangozlar Sitesi) yapımının Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2020 yatırım programına alındığı müjdesini verdi.
Açıklamalarda bulunan Osman Nuri Gülaçar, Tuşba Küçük Sanayi Sitesi (Marangozlar Sitesi) yapımının 2020 yatırım programına alındığını belirterek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından ihalesi yapılacak olan sanayi sitemiz esnafımıza ve tüm Van’ımıza hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımıza, Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Van milletvekillerimiz İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas’a ve Marangozlar Odasına teşekkür ediyorum” dedi.

Gülaçar’dan ‘Marangozlar Sitesi’ müjdesi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte ideal kadın vücudu!İşte ideal kadın vücudu!
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
05:27
Sabah
06:49
Öğle
12:26
İkindi
15:24
Akşam
17:52
Yatsı
19:09

Van Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Erek Eczanesi
Ipekyolu
Evin Eczanesi
Ipekyolu
Nefes Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Derman Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Büyük Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Jandarmadan ‘emniyet kemeri ve cep telefonu’ denetimi

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası

FETÖ'ye para aktardığı gerekçesiyle yargılanan iş insanına hapis cezası

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.