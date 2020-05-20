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Gülbey, Asimder ve Mansimov Ermenileri rahatsız etti

IĞDIR HABERLERİ  | 20.05.2020 10:24 | Son Güncelleme

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Türkiye’de Ermeni Diasporasının gizli faaliyetlerine karşı aktif çalışan ASİMDER ve destekleyen iş insanı Mübariz Mansimov’dan Ermenilerin rahatsız olduğunu iddia etti.Ermenilerin Rusya Dışişleri Bakanlığı aracıyla Türkiye’de yaptırım peşinde olduklarını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ermenistan ve Rusya’daki Ermeni diasporası Türkiye’de 1915 olayları sözde Ermeni soykırımı konusunda ve işgal edilmiş Azerbaycan Karabağ hususunda maddi ve manevi çalışma yapan teşkilatlar ile iş insanları hakkında Türkiye’deki yandaşlarının eliyle tutarsız iddialar ve ithamlarla pasifleştirmek peşindedirler.

Gülbey, Asimder ve Mansimov Ermenileri rahatsız etti

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Türkiye’de Ermeni Diasporasının gizli faaliyetlerine karşı aktif çalışan ASİMDER ve destekleyen iş insanı Mübariz Mansimov’dan Ermenilerin rahatsız olduğunu iddia etti.
Ermenilerin Rusya Dışişleri Bakanlığı aracıyla Türkiye’de yaptırım peşinde olduklarını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ermenistan ve Rusya’daki Ermeni diasporası Türkiye’de 1915 olayları sözde Ermeni soykırımı konusunda ve işgal edilmiş Azerbaycan Karabağ hususunda maddi ve manevi çalışma yapan teşkilatlar ile iş insanları hakkında Türkiye’deki yandaşlarının eliyle tutarsız iddialar ve ithamlarla pasifleştirmek peşindedirler. 2002 yılında kurulan ASİMDER her platformda Ermeni Diasporasının ülkemize ve milletimize attığı iftira ile yalanlara karşı mücadele etmiştir. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgesinde Ermenilerin toprak iddiası güttükleri ve sözde Batı Ermenistan diye adlandırdıkları bölgede aktif çalışmamız Ermeni Diasporasının plan ve oyunlarını bozmuştur. İş insanı Mübariz Mansimov’da bu konuda ve Azerbaycan Karabağ topraklarının işgaline son verilmesi için Türkiye’de yapılan çalışmalara vermiş olduğu maddi ve manevi destekten dolayı Azerbaycan içerisindeki Rusya yanlısı grupları rahatsız etmiştir” dedi.
Gülbey, “Türk adaletine sonsuz güveniyoruz hakkımızdaki delilsiz ve yetersiz belge, sonucunda haklılığımızın anlaşılacağına eminiz. Vatanını ve milletini seven onun uğrunda mücadele veren biz teşkilat ve iş insanları Türk adaletinin vicdanına güveniyoruz” şeklinde konuştu.

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