Gülek nedir, gülek buğday ne demek? 1 gülek buğday kaç kilodur?

Birçok vitamin içeren tahıllar özellikle E vitamini açısından çok zengindir ve lif kaynağıdır. İnsan vücudundaki glikoz salınımını azaltırken kanda bulunan şeker seviyesinin de kontrol altına alınmasını sağlarlar. Uzun süre tokluk hissi de veren tahıl ürünleri bu sayede sağlıklı beslenmek ve fit görünmek isteyen herkesin başat tercihleri arasındadır.

Gülek nedir? Gülek ne demek?

Tahıl ürünleri daha çok öğütülüp un formu verilerek kullanılır. Ekmek, makarna gibi çeşitli unlu mamullerin öğütme kaliteleri, tane şekli, tane ağırlığı gibi çeşitli fiziksel özelliklerine bakılarak tahmin edilebilir. Ayrıca deneysel ölçekli değirmenler aracılığı ile de ayrıntılı bir değerlendirme yapılabilir.

Buğday, arpa gibi tüm tahılların ölçümlerinde 32 kilogramlık ve yerel bir ölçü birimi olan gülek kullanılmıştır. Gülek güncel bir ifade değildir ancak yeniden gündeme geldiği vakitler olur.

Ölçü birimlerinde yapılan inkılaptan önceki dönemde gülek, çiftçiler tartı yerine ahşap ya da teneke kovalar kullandığı için çok yaygın olarak kullanılmıştır.

Gülek buğday ne demek? 1 gülek buğday kaç kilodur?

32 kilograma karşılık gelen ve genelde buğday, yulaf, arpa gibi tahıl çeşitlerini ölçmek için kullanılan gülek eski bir ölçü birimidir. Günümüzde kullanılmamaktadır.

Önceleri yerel ölçü birimi olarak kullanılan gülek 32 kilodur. Bu hesaba göre 1 gülek buğday toplamda 32 kilograma karşılık gelir.

Gülek buğday ifadesi, özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından başlatılan "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi" ile yeniden anılmaya başlansa da eski bir ölçü birimini ifade etmek için kullanılır. 1 gülek buğday 32 kilo ettiği için 9 gülek buğday 9 X 32 olarak hesaplanır. Bu da 9 gülek buğdayın 288 kilo buğdaya karşılık geldiği anlamına gelir.