Güler Sabancı’dan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajı:

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, bir kız çocuğunun hayatındaki küçük bir gelişimin kartopu misali ailesini, çevresini, ülkeyi ve hatta dünyayı değiştirme gücüne sahip olduğuna inandıklarını belirterek, "Biz bu başarıyı onlara yaşatmak için her zaman elimizden geleni yapmaya ve onların yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Güler Sabancı'nın Birleşmiş Milletler tarafından 2012'de ilan edilen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü özelinde yayınladığı mesaja yer verildi. Sabancı, mesajında, vakıf olarak yarım asra yakın geçmişleriyle kadınlar ve kız çocuklarının hayatın her alanında güçlenmeleri, eşit fırsatlara sahip olmaları için durmaksızın çalıştıklarını bildirdi.

Toplumsal gelişmenin en önemli koşulunun kız çocuklarını desteklemekten geçtiğini bildiklerini belirten Sabancı, "Dünya Ekonomik Forumu’nun 2022 yılı toplumsal cinsiyet eşitliği endeksine göre ülkemiz 146 ülke arasında 124’üncü sırada bulunuyor. Bu endekste Türkiye, ekonomik katılım ve fırsat eşitliği kategorisinde 134’üncü, eğitim olanaklarına erişimde 99’uncu sırada yer alıyor. Bu tablo karşısında da çok önemli sorumluluklarımızın olduğunun farkındayız. Çünkü biliyoruz ki kız çocukları eğitimlerine devam ettiğinde büyük başarılar elde edebiliyor ve iyi yerlere gelebiliyor. Bir kız çocuğunun hayatındaki küçük bir gelişimin kartopu misali ailesini, çevresini, ülkeyi ve hatta dünyayı değiştirme gücüne sahip olduğuna inanıyoruz. Biz bu başarıyı onlara yaşatmak için her zaman elimizden geleni yapmaya ve onların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

-"Genç kadınların eğitime ve iş hayatına katılımlarını artırmak için çalışıyoruz"

Sabancı, Türkiye’de sayıları 3,5 milyona ulaşan 18-29 yaş arasındaki her 2 genç kadından birinin ne eğitimde ne istihdamda yer aldığının altını çizdi.

Türkiye’de genç kadınların eğitim ve istihdama erişiminde başta toplumsal cinsiyet rolleri olmak üzere birçok engel ile mücadele ettiğini gördüklerini aktaran Sabancı, şunları kaydetti:

"Bu engellere baktığımızda ise çocuk, yaşlı, engelli bakımı gibi sorumluluklar, geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri, ataerkil aile yapısı, erken yaşta ve zorla evlilikler ile iş gücüne katılımdaki eşitsizlikler gibi birçok faktörün öne çıktığını biliyoruz. Genç kadınların eğitimde ve istihdamda yer alması toplumsal gelişim için olmazsa olmaz bir konudur. Bu sebeple de Sabancı Vakfı olarak ülkemizdeki en önemli toplumsal sorunlardan biri haline gelen bu konuyu ana gündem maddemiz olarak gördük. Bu problem ışığında hayata geçirdiğimiz Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesi ile ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınların sorun ve ihtiyaçlarını görünür kılarak tüm kurumları harekete geçirmeyi, onların farkındalığını artırmayı ve güçlenmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Ülkemiz için, ülkemizin bugünü ve yarınları için çok değerli olduğuna inandığımız bu proje ile birçok başarı hikayesi yazacağımıza inancım tam. Çünkü genç kızların gözlerinde o ışığı görüyoruz. O ışık, yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmalarda bize ilham veriyor. Buradan aldığımız güçle, bu konunun takipçisi olmaya, umut ve heyecan içerisinde çalışmaya devam edeceğiz."

Bu arada, verilen bilgiye göre, Sabancı Vakfı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel bir de video yayınladı. Gerçek bir hikayeden yola çıkarak hazırlanan film, Sivas’ın Kolluca köyünde geçiyor ve babaların, kızlarının üzerindeki bakım sorumluluklarını alarak ders çalışmaya yönlendirmesi ve genç kızların Tıp Fakültesi’ni kazanmasını konu alıyor.

