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Güllük Caddesinde üçüncü etap başlıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 14.02.2020 12:45 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesinin üçüncü etap asfaltlama çalışmaları kapsamında Güllük caddesinin Sokullu caddesi ile Vatan Bulvarı arasında kalan kısmı 15 Şubat Cumartesi akşamı 22.00’dan itibaren bir gün süre ile araç trafiğine kapatılacak.Antalya Büyükşehir Belediyesi Muratpaşa İlçesi Anafartalar (Güllük) caddeside asfalt yenileme çalışmalarını etap etap sürdürüyor.

Güllük Caddesinde üçüncü etap başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesinin üçüncü etap asfaltlama çalışmaları kapsamında Güllük caddesinin Sokullu caddesi ile Vatan Bulvarı arasında kalan kısmı 15 Şubat Cumartesi akşamı 22.00’dan itibaren bir gün süre ile araç trafiğine kapatılacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Muratpaşa İlçesi Anafartalar (Güllük) caddeside asfalt yenileme çalışmalarını etap etap sürdürüyor. İlk iki etapta caddenin 100. Yıl Bulvarı ile Sokullu caddesi arasında kalan kısmı asfaltla kaplanmıştı. Üçüncü ve son etapta Güllük caddesinin, Sokullu caddesi ile Vatan Bulvarı arasında kalan kısmı asfaltlanacak
Asfalt yenileme ve geometrik düzenleme çalışmaları nedeniyle bu kısım 15 Şubat Cumartesi günü 22.00’de çift şeritli olarak araç trafiğine kapatılacak. Bir gün sürmesi
planlanan çalışma süresince Atatürk Devlet Hastanesi’ne ambulans giriş-çıkışları kontrollü olarak sağlanacak.

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Efendioğlu Eczanesi
Muratpasa
Ilgın Eczanesi
Muratpasa
Lotus Eczanesi
Muratpasa
Serter Eczanesi
Muratpasa
Tarçın Eczanesi
Muratpasa
Eda Eczanesi
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