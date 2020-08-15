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Gülnar’da aşırı yağışların bozduğu yollar onarılıyor

MERSİN HABERLERİ  | 15.08.2020 11:26 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesi Üçoluk Mahallesi’nde sağanak yağışlar nedeniyle bozulan yolları onarıyor.Gülnar ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede yer alan Üçoluk Mahallesi’nde çoğunlukla badem ve üzüm üretimiyle uğraşan vatandaşlar, geçtiğimiz aylarda sağanak yağışların etkisi altında kalmıştı.

Gülnar’da aşırı yağışların bozduğu yollar onarılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesi Üçoluk Mahallesi’nde sağanak yağışlar nedeniyle bozulan yolları onarıyor.
Gülnar ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede yer alan Üçoluk Mahallesi’nde çoğunlukla badem ve üzüm üretimiyle uğraşan vatandaşlar, geçtiğimiz aylarda sağanak yağışların etkisi altında kalmıştı. Su giderlerinin kaldıramadığı yağışlar, toprak kaymasına neden olmuştu. Bunun üzerine mahallenin girişindeki yolda yer yer bozulmalar gerçekleşirken, yöredeki vatandaşların evleri ve bahçeleri de hasar görmüştü. Büyükşehir, bölgede başlattığı çalışmayla yaklaşık 600-800 arası çaplarda bulunan ve aşırı yağışlara yetersiz kalan büz boruların yerine bin 500 çapında bakslar yerleştirmeye başladı. Böylece aşırı yağışlar karşısında su giderlerinin uzun vadede dayanaklılık göstermesi hedeflendi. Ayrıca yol kenarında su akışını sağlayan giderlerde de iyileştirmeler yapan Büyükşehir, 1 ekskavatör, 1 kamyon ve 1 yükleyici kepçeyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Altyapı çalışmalarının ardından gerçekleştirilecek asfalt çalışmasıyla, vatandaş güvenli bir yola kavuşacak.
Üçoluk Mahalle Muhtarı Resul Bıyık, sağanak yağışların yol, bahçe ve evlerde büyük hasar oluşturduğunu söyledi. Büyükşehir’in uzun vadede ihtiyacı karşılayacak bir çalışmayla sorunu çözüme kavuşturduğunu belirten Bıyık, “Burada yoğun bir yağış oldu ve bu yoğun yağıştan dolayı büzler suyu karşılayamadı. Böyle bir sıkıntı yaşadık. Biz bunu Büyükşehir’e ilettik. Sağ olsunlar, sorunu gideriyorlar. Yapılan işlerden memnunuz. Yoğun bir yağış geçirdik. Bizim büzlerimiz zamanında küçük yapılmış. İleriyi düşünerek yapmamışlar. Biz Büyükşehir’e bunu anlatınca büyük bakslar gönderdiler. Şu an bunları yerleştiriyorlar. İnşallah bundan sonra sıkıntı yaşamayacağız. Allah razı olsun, Başkanımız’dan memnunuz” dedi.

Gülnar’da aşırı yağışların bozduğu yollar onarılıyor

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