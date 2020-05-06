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Gülnar’da içme suyu çalışmaları hız kazandı

MERSİN HABERLERİ  | 06.05.2020 10:00 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Gülnar ilçesinde içme suyu çalışmalarına hız verdi.

Gülnar’da içme suyu çalışmaları hız kazandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Gülnar ilçesinde içme suyu çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda, Konur Mahallesinde hat yenileme çalışmalarıyla su sıkıntısının giderileceği bildirildi.
MESKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gülnar’ın Konur Mahallesinde ömürlerini tamamlamış içme suyu hatları yenileme çalışmaları ile su sıkıntısını ortadan kaldıracak. Yürütülen çalışmalar kapsamında, mahallede sürekli patlayarak su kesintilerine sebep olan 2 bin metre PVC eski içme suyu şebeke hattı, Ø63 milimetre çapında polietilen boru ile değiştirilecek. Mevcut ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan içme suyu hatlarının yenilenmesiyle birlikte su kaybı önlenecek. Çalışmaların ardından Konur Mahallesi kesintisiz içme suyuna kavuşmuş olacak.

“Vatandaşlara kaliteli hizmet ulaştırmak için gece-gündüz demeden çalışıyoruz”
MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, Gülnar’ın içme suyu sorununu ortadan kaldırmak için çalışmaların hız kazandığını belirterek, “Yatırım programında yer alan ilçe ve mahallelerimizde içme suyu, şebeke ve kanalizasyon yapımlarını tüm hızıyla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet ulaştırmak için mesai arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in öncülüğünde, ilçe ve mahallelerimizin altyapı sorunlarını tamamen ortadan kaldırmak için yoğun mesai harcıyoruz. Gülnar’da yürütülen çalışmaların yanı sıra diğer ilçelerimize bağlı mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızı da sağlıklı, uzun ve sorunsuz bir şekilde kullanabilecekleri altyapıya kavuşturuyoruz” dedi.

Gülnar’da içme suyu çalışmaları hız kazandı

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