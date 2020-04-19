Gültak: "Ekmek dağıtımı Vefa Sosyal Destek Grubu adına yapılmaktadır"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, korona virüs salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma yasağın sürecinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtımının, Vefa Sosyal Destek Grubu adına yapıldığını açıkladı.

Gültak, yaptığı yazılı açıklamada, Akdeniz Belediyesi’nin, korona virüs salgını ile ulusal bir mücadele verilen bu zorlu günlerde, özellikle evlerinden çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı olan insanlar yararına çalışma yapmak üzere Akdeniz Kaymakamlığı Başkanlığında kurulan Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu’nun üyesi olduğunu hatırlattı.

Akdeniz Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu’nun hafta içinde yaptığı toplantıya katılan başkan yardımcısı ile zabıta müdürü tarafından, Akdeniz Belediyesi olarak salgının yayılmasını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonlarında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik her türlü desteğin verilebileceğinin ifade edildiğini hatırlatan Gültak, "Bu amaçla, sokağa çıkma yasağı sırasında, acil ihtiyaç olarak düşündüğümüz, ilçemizdeki mahallelerde gerekli ekmek dağıtımı ile ilgili çalışmalar yapılmak istendiği ifade edilerek, bu konuda gerekli izinler alınmıştır. Bu kapsamda; Mersin Valiliği öncülüğü ile Akdeniz Kaymakamlığı koordinesinde kurulan Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu’nun üyesi olan Akdeniz Belediyesi, gerek valiliğimiz, gerekse kaymakamlığımız ile sürekli iletişim içinde olarak ve gerekli prosedürleri yerine getirerek, ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağından etkilenmesi muhtemel vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla, Akdeniz Vefa Sosyal Destek Grubu adına ekmek dağıtımı yapmaktadır" dedi.

