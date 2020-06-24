Gültak: “Son bir haftadır Mersin’de günlük vaka sayısı yaklaşık 8-10”

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersin’de pandemi sürecinin çok iyi yönetildiğini, tüm birimleriyle beraber işin çok sıkı tutulduğunu, bunun da başarıyı getirdiğini söyledi. Gültak, “Son bir haftadır Mersin genelinde günlük yaklaşık 8-10 vaka çıkıyor. İyi bir entegrasyon sağlandığı için Mersin böyle oldu. Rakamlar kötü gitmiyor, stabil hale geldi. Daha da aşağıya düşer” dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İhlas Haber Ajansı (İHA) Mersin bürosunu ziyaret ederek, Mersin sorumlusu Hüseyin Kar ile bir araya geldi. Belediye çalışmaları, korona virüs salgını (Covid-19) sürecinde yapılanlara ilişkin sohbet gerçekleştirilen ziyarette Başkan Gültak, Akdeniz ilçesi ve Mersin genelinde pozitif vakalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. “Akdeniz’de çok fazla pozitif sayısı yok”

Akdeniz’de ne kadar Covid-19 pozitif vaka olduğuna dair ellerinde net rakamlar olmadığını belirten Gültak, “Fakat elimizdeki haritalara baktığımızda ve Sağlık Müdürlüğümüzden aldığımız bilgilerde, diğer ilçelere göre Akdeniz çok da önde değil, gerilerde. Akdeniz’de çok fazla pozitif sayısı yok. Zaman zaman Çilek Mahallesinde, Yenipazar Mahallesinde oldu ama sayıları 3’ü, 5’i geçmedi. Bu da şehre giriş-çıkışlar açıldıktan sonra oldu” diye konuştu.

“Belediyede pozitif vaka çıkınca 5 gün işlerime son verdim”

Akdeniz Belediyesinde 12 Haziran’da bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin de bilgi veren Gültak, belediyedeki pozitif vakasının da Mersin’in giriş-çıkışlarının açılmasından kaynaklandığını söyledi. Gültak, “Mersin’e giriş-çıkışlar kapalıyken belediyemizde hiç vaka yoktu. Giriş-çıkışlar açıldıktan sonra Toroslar ilçesinde ikamet eden bir memur arkadaşımız kaptı. Aynı gün temas ettiği 18 kişi, Sağlık Müdürlüğümüzle beraber hemen belirlendi. Onların hepsinin testini yaptık, 5 gün sonra bir test daha yaptık. O sırada 5 gün ben de işlerime son verdim, çıkmadım. Onların testlerini bekledim. Onlardan ikinci dalgada pozitif çıksaydı ben de teste gidecektim, çünkü o 18 kişinin içinde benim de temas ettiğim başkan yardımcıları vardı. Ama iki testleri de negatif çıkınca benim de test yaptırmama gerek kalmadı” ifadelerini kullandı.

Testi pozitif çıkan memurun durumunun da şu an iyi olduğunu ve herhangi bir sağlık sıkıntısı bulunmadığını kaydeden Gültak, 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından işinin başına geçeceğini belirtti.