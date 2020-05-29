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Gültak, tarihi Mersin evlerinin kente kazandırılması için MTSO ile işbirliği yapacak

MERSİN HABERLERİ  | 29.05.2020 13:25 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, tarihi Mersin evlerinin yeniden kente kazandırılması için projeler ürettiklerini belirterek, bu konuda Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile de birlikte çalışmak isteriklerini söyledi.Akdeniz belediye Başkanı Gültak, MTSO’yu ziyaret ederek, tarihi Mersin evleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Gültak, tarihi Mersin evlerinin kente kazandırılması için MTSO ile işbirliği yapacak

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, tarihi Mersin evlerinin yeniden kente kazandırılması için projeler ürettiklerini belirterek, bu konuda Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile de birlikte çalışmak isteriklerini söyledi.
Akdeniz belediye Başkanı Gültak, MTSO’yu ziyaret ederek, tarihi Mersin evleri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol ile bir araya gelen Gültak’a, Akdeniz Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim de eşlik etti.

“Tarihi evlerimizi yeniden kullanılabilir hale getirmek istiyoruz”
Başkan Gültak, ziyarette yaptığı konuşmada, Mersin’de geçmişe tanıklık etmiş, kentin tarihsel ve kültürel dokusunu taşıyan yapıların olduğuna dikkat çekti. Gültak, “Akdeniz Belediyesi olarak, bu tarihi yapılarımızı yeniden kullanılabilir hale getirip, kentimize ve insanlarımıza kazandırmak istiyoruz.
Bu konuda Valimizle, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızla ve diğer bürokratlarımızla çalışıyor ve projeler üretiyoruz. Bu konuyu inşallah bugün burada da hep birlikte değerlendireceğiz. Tarihi Mersin evlerini tekrar yaşanılabilir hale getirip Mersin’e, Akdeniz’e ve halkımıza kazandırma noktasında, Mersin Ticaret ve Sanayi Odamızla da birlikte çalışmak istiyoruz” dedi.

“Mersin için hep birlikte adım atmalıyız”
MTSO Başkanı Kızıltan da “Artık Mersin’de herkes taşın altına elini koymalı. Bu birlik ve beraberliği mutlaka sağlamalıyız. Mersin’i hep birlikte büyütmenin ve geliştirmenin adımlarını atmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu yönde Valimiz ile bir diyaloğumuz oldu. Ardından Akdeniz Belediyesinin çalışkan, dinamik Başkanı Mustafa Gültak kardeşimizle görüşeceğiz. İnşallah Mersin’in güzelleşmesi noktasında taşın altına birlikte elimizi koyacağız” diye konuştu.

Gültak, tarihi Mersin evlerinin kente kazandırılması için MTSO ile işbirliği yapacak

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