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Gülüç Belediyesi tüm binaları dezenfekte ediyor

ZONGULDAK HABERLERİ  | 10.04.2020 17:16 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş korona virüs salgını ile mücadele kapsamında cadde ve sokakların ardından binalarda da dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş korona virüs salgını ile mücadele kapsamında cadde ve sokakların ardından binalarda da dezenfekte çalışması yaptıklarını söyledi. Demirtaş ayrıca Cumartesi gününden itibaren tüm evlere maske ve dezenfektan dağıtımına başlanacağını ifade etti.
Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş korona virüs salgınının başladığı günden bu yana özellikle dezenfektan çalışmalarını sıkı bir şekilde uyguladıklarını dile getirdi. Belediye olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Demirtaş “Gülüç’te Korona virüsle ilgili tüm çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Tüm mahallelerimiz, cadde ve sokaklarımız, kamu kurum ve kuruluşlarının binaları, camilerimiz, eğitim kurumlarımız başta olmak üzere hem ilaçlı su ile yıkama hemde dezenfekte yaptık. Şimdi ise beldede bulunan tüm binaların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını yürütüyoruz. Kdz. Ereğli’de Kaymakamımız Sayın İsmail Çorumluoğlu başkanlığında oluşturulan kurulla ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte salgınla mücadelemiz devam ediyor. Evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Yine bu süreçte tespit ettiğimiz ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımlarımız aralıksız devam ediyor. Gülüç’te hiçbir vatandaşımızın bu süreçte mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Bizler ülke ve bölge halkı olarak bu salgını devlet millet iş birliği içerisinde yeneceğiz. Benim vatandaşlarımızdan tek isteğim evlerinde kalmaları ve çok zorunlu olmadıkça evlerinde dışarı çıkmamaları. Ben bu vesile ile salgının başladığı günden bu yana canla başla çalışan başta Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu olmak üzere sağlıkçılarımıza, polisimize, öğretmenlerimize, imamlarımıza, diğer kamu görevlilerine ve belediye personelimize çok teşekkür ediyorum. Allah hepimize kolaylıklar versin. İnşallah bu salgını birlikte mücadele ederek yenip sağlıklı günlerde yeniden birlikte olacağız” dedi.
Başkan Demirtaş ayrıca Cumartesi gününden itibaren Gülüç’te tüm evlere içerisinde maske, dezenfektan, ıslak mendil ve bilgilendirme broşürlerinin yer aldığı sağlık kitlerini dağıtmaya başlayacaklarını vurguladı.

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