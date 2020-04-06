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Gülüç Pazarı’nda sıkı tedbirler alındı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 06.04.2020 14:44 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’nde kurulan Pazar yerine girişte belediye ekipleri maske dağıtıp vatandaşlara ellerini kolonya ile dezenfekte etmesini sağladı.Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş beldede kurulan pazar yerinde denetimlerde bulundu.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’nde kurulan Pazar yerine girişte belediye ekipleri maske dağıtıp vatandaşlara ellerini kolonya ile dezenfekte etmesini sağladı.
Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş beldede kurulan pazar yerinde denetimlerde bulundu. Pazar yerine esnafın ve vatandaşların maskesiz girişlerine izin verilmezken, maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleşti. Tezgahlar arasında mesafe koyan Gülüç Belediyesi ekipleri pazara gelen vatandaşlara ve esnaflara kolonya ile ellerini dezenfekte etmelerini sağladı. Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş korona virüsün ülkemizde ilk görülmeye başladığı günden bu yana belediye olarak tüm mahallelerde sokak aralarına varıncaya kadar dezenfektan çalışmaları yapıp sokakları düzenli olarak yıkadıklarını söyledi. Başkan Demirtaş konuşmasında “Bu gün beldemizde kurulan pazar yerini denetliyoruz. Maskesiz girişlere izin vermiyoruz. Maskesi olmayan vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza belediye olarak maskelerini veriyoruz. Ayrıca girişlerde vatandaşlarımızın ellerini dezenfekte etmeleri için kolonya ikramında bulunuyoruz. Gülüç Belediyesi olarak korona virüs salgınının yayılmaması ve halkımızın sağlığı için her türlü tedbiri aldık ve çalışmalarımız bu yönde aralıksız olarak devam ediyoruz. Ben buradan bir kez daha halkımıza evlerinden mecbur olmadıkça çıkmamalarını, bu salgını birlik ve beraberlik içerisinde, yetkili kurum ve kuruluşlarının uyarılarını dikkate alarak atlatacağımıza inanıyorum. Evde kalırsa, sosyal mesafeyi korursak, gerekli kişisel dezenfektanımızı yaparsak inşallah sağlıklı günlerde yeniden hep bir arada olacağız” dedi.

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