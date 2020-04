Gülüç’te maskesi olmayan vatandaş kalmayacak

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş yaklaşık 8 bin 500 nüfusa sahip belde de tüm evlere maske, dezenfektan, ıslak mendil ve bilgilendirici broşür dağıtımına başlanacağını söyledi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz ve belediye meclis üyesi Hasan Polat ile birlikte vatandaşlara içerisinde maske, dezenfektan, ıslak mendil ve bilgilendirici broşürlerin yer aldığı setin paketlenmesi çalışmalarıyla ilgili gazetecilere bilgi verdi.

“Halkımız evinde kalsın, biz onların hizmetkârıyız”

Gülüç’te tüm evlere yarından itibaren hazırladıkları çantaları dağıtmaya başladıklarını ifade eden Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, ilk planda 15 bin maske, 5 bin dezenfektan, 5 bin ıslak mendil dağıtacaklarını, ihtiyaç oldukça vatandaşlara maske teminine devam edeceklerini dile getirdi. Bu savaşta Gülüç halkının yanında olmaya, her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada devam edeceklerini ifade eden Başkan Demirtaş konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Gülüç belediyesi olarak halkımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Dezenfektan ve maske üretimi çalışmamızı tamamladık. İlçe Başkanımız, belde başkanımız ve meclis üyelerimiz ile kapı kapı dolaşarak, dağıtmaya başlayacağız. 5 bin adet dezenfektan, 15 bin adet maske ve 5 bin adet ıslak mendili haneye göre ayırdık. Gülüç Belediyesi olarak korona virüs ile mücadelemizde, her mahallemiz, sokak sokak dezenfekte edildi. Camilerimiz, okullarımız, belediye binamız, çocuk parklarımız ve bina girişi ve etrafında detaylı bir temizlik yaptık. Burada tabi, kaymakamımız, değerli sağlık çalışanlarımız, emniyetimiz, belediye personelimiz ve kamu çalışanlarına da duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim. Dezenfekte çalışmalarımızın yanı sıra dar gelirli vatandaşlarımıza kumanya yardımında da bulunduk. Hep birlikte, dayanışma içerisinde korona virüsü yeneceğiz ve üstesinden geleceğiz. Gülüçlü hemşerilerimin tedirgin olmasına gerek yok, biz Gülüç belediyesi olarak yanlarındayız. Olmaya da devam edeceğiz. Telefonlarımız 7-24 açık, belediye olarak destek grubumuzu kurduk. Vatandaşlarımız, kumanya, ekmek, dezenfektan, maske ne isterlerse kapılarına kadar getiriyoruz. 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza da gerek ilaçlarının temini gerekse evlerinde ki diğer ihtiyaçlarının temini noktası personelimizle birlikte seferberlik içerisindeyiz. İnşallah hayırlısı olur ve bu illetten kurtuluruz. Sevgili Gülüç halkı lütfen evde kalsın, biz Gülüç belediyesi olarak hizmetlerindeyiz. Hafta sonu yine sokağa çıkma yasağı var ama biz çalışıyor olacağız. Vatandaşlarımızın ihtiyaç taleplerini yerine getireceğiz. Maske dağıtımını bir seferde bırakmayacağız, vatandaşımız talep ettikçe bizler maske dağıtımına devam edeceğiz. Son olarak korona virüsten hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Kederli ailelerine de başsağlığı dilerim. Şuan da bu virüs ile mücadele eden hastane de yatan hastalarımıza acil şifalar diliyorum.”