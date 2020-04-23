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Gülüç’te sokaklar İstiklal Marşı ile yankılandı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 23.04.2020 23:21 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’nde Türkiye genelinde olduğu gibi saat 21.00’de tüm vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarken, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve beraberindekilerde belediye binasında önünde toplanarak İstiklal Marşı’nı hep birlikte söyledi.Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ile eşi Işıl Demirtaş belediye binası önünde 23 Nisan ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenledi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’nde Türkiye genelinde olduğu gibi saat 21.00’de tüm vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarken, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve beraberindekilerde belediye binasında önünde toplanarak İstiklal Marşı’nı hep birlikte söyledi.
Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ile eşi Işıl Demirtaş belediye binası önünde 23 Nisan ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenledi. Törene katılan AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına göre tören alanında yerlerini alarak önce bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ardından da evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlarla birlikte İstiklal Marşı’nı söyledi. Törenin ardından belediye hoparlörlerinden Gülüç halkına seslenen Başkan Demirtaş herkesin Ramazan ayını kutlarken, korona virüs salgını nedeniyle herkese bir kez daha evde kalmaları çağrısında bulundu, belediye olarak 7 gün 24 saat hizmetlerinde olduğunu ifade etti. Çocuklara da seslenen Başkan Demirtaş, Korona virüs salgını sona erdiğinde kendilerine sürprizleri olacağını belirtti. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Demirtaş, bu günlerinde geçeceğini vurguladı.

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