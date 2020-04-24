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Gülük ve Hunat mahallesi iyileşiyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.04.2020 13:28 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu Gülük ve Hunat Mahallesi’nde incelemede bulunarak yapılması gereken çalışmaları yerinde tespit etti.
Hunat ve Gülük Mahallesi’nin yapılacak olan çalışmalar ile daha temiz, nezih ve daha iyi hale geleceğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Sizler evlerinizde dinlenirken bizler elimizden geldiğince sahadaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gülük Mahallemizde bulunan Gülük Cami’nin etrafını inceledik. Burada bir yeşil alan ihtiyacı var. Burada yol düzenlemesi yapacağız, ağaç dikimi ve kaldırımlarını yenileyeceğiz. Burada bulunan metruk yapılarında yıkım iznini aldıktan sonra yıkıp daha güvenilir ve nezih bir hale getireceğiz. Bunun gibi Melikgazi’mizde bir yıl içinde 400’ün üzerinde metruk yapıyı yıktık. Mal sahiplerimizi de mağdur etmeden bu işlemi yapıyoruz. Şehir merkezimiz bizim misafir odamız o yüzden temiz, düzenli ve nezih olması için çalışmalar yapacağız. Şehir merkezinde yeni otoparklar yaparak vatandaşlarımızın merkeze kolay ulaşımını sağlayacağız. Bu alanda 4 gün boyunca çalışacağız. Şehir merkezindeki tüm mahallelere güzel dokunuşlar yapmayı planlıyoruz. Siz evde kalın biz çalışmaya devam edelim” dedi.
Hunat Mahallesinde de yapılması gereken çalışmaları tek tek yerinde inceleyen Başkan Palancıoğlu, “Hunat Mahallemizde yapılacak çalışmaları yerinde tespit ettik. Buralar Kayseri’nin en kadim en eski mahallelerinden biri. Hunat Mahallesi peyzaj, yol, kaldırım, ağaçlandırma, otopark gibi alanlarda daha iyi hale gelecek. Hayırlı olmasını dilerim. Bu vesile ile Ramazan Ayımızı da tebrik ederim. Buruk bir Ramazan geçireceğiz bu yıl. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Bu virüs salgınından kurtularak Rabbim çifte bayram yapmayı nasip etsin.” diye konuştu.

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