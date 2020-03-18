Gülüş bozukluğu sosyal hayatı etkiliyor

Dt. Denizhan Uzunpınar, gülüş bozukluğunun sosyal hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, “Diş Hekimliği günümüz teknolojisi ile bir hayli paralel ilerliyor diyebiliriz. Güncel konular arasında tabi ki de gülüş tasarımı var. Güldüğünüz zaman ayna karşısında kendinizi iyi hissetmiyor iseniz veya sosyal hayatınızda birisi espiri yaptığında kahkaha attıktan sonra hemen ağzınızı kapatıyorsanız bir problem vardır. Dişleriniz yüzünüz ile uyumlu değildir veya dişlerinizin şekli hoşunuza gitmiyordur. Bunun için Gülüş Tasarımı denilen işlemi yaptırabilirsiniz. Gülüş tasarımı dişlerinizin yüzünüz ile ilişkili olmalıdır. Bunlar; sizin konuşurken dudak konumunuz, dişlerinizin görünme miktarı, dişetlerin gülüşünüz ile uyumu, dişlerinizin rengi, ten renginiz gibi faktörlerdir. Bu unsurların herkeste optimum seviyede olması hedeflenir. Çapraşık dişler, düzensiz bir gülüş, fazla dişeti görünme miktarı gibi faktörler Gülüş Tasarımı için uygun sebeplerden birkaçı. “Gülemiyorum, dişlerimden mutsuzum, gülmek istemiyorum gibi Psikolojik nedenlerden dolayı da Gülüş Tasarımı yaptırabilirsiniz” dedi.

Aslında herkes için gülüş tasarımının yapılabildiğini ifade eden Dt. Uzunpınar, “Bunun için tabi ki Diş Hekimi randevusu oluşturmak ilk basamak. Randevuya gittiğinizde Diş Hekimi sizi dinler analiz eder ve kayıtlar alır. Kayıt aldıktan sonra sizinle beraber fotoğraflar çekerek fotoğraflar üzerinde sizinle konuşarak değerlendirmeler yapar. Tüm değerlendirmeler yapıldıktan sonra size özel bir gülüş tasarımı planlanır ve ortak bir karar verilir. İşlem öncesi Mock-up denilen bir seans uygulanır ve tahmini sonuç için bir deneme yapılır. Gülüş tasarımı planlanan bir ön çalışma ölçüsü ağıza uygulanır ve siz aynada direkt olarak işlem sonucunu değerlendirebilirsiniz. Bu işlem sırasında değiştirmek istediğiniz ne var ise hekiminize söyleyip düzelttirebilirsiniz. Dişler uzun olmuştur, kısaltırsınız. Dişetleriniz fazla görünür işaretlersiniz, şekli köşeli gelir yuvarlatırsınız” diye konuştu.

Dt. Uzunpınar,”Mutabık olduğunuz tasarım sonrasında iş artık hekiminiz ile teknisyeni arasındadır. Tüm talepleriniz uygulandıktan sonra tekrar ayna karşısında final görüntünün deneme halini görürsünüz. Tüm şartlar sağlanmış ve Gülüş Tasarımınız hoşunuza giderse artık Gülüş Tasarımı için Seramik kaplamalarınız üretime hazırdır. Diş Hekimi ya mevcut dişlerin üzerinden bir ölçü alır veya uygun pozisyonda olmayan dişler var ise aşındırma işlemi gerçekleştirilir ve alınan ölçüler üretim için Diş Teknsiyenine iletilir. Gülüş tasarımı her kişiye özel yapılır ve en önemli olan sizin ne istediğiniz. Karar verirken doğru diş hekimi tercihi yaptığınızdan emin olun” açıklamalarında bulundu.

