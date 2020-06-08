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Gümüşhane İl Genel Meclisi 2 aylık aradan sonra toplandı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 08.06.2020 16:13 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle toplantılarına 2 ay ara veren Gümüşhane İl Genel Meclisi, İçişleri Bakanlığı’nın yeni genelgesiyle birlikte Haziran ayı toplantılarına başladı.İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle verilen aranın ardından Haziran ayında Meclis Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu başkanlığında yapılan toplantıda İl Encümeni ve ihtisas komisyonlarına üye seçimi yapıldı.Toplantının başlangıcında konuşan Meclis Başkanı Erdoğdu, koronavirüs salgını dolayısıyla ara verilen meclis toplantıların İçişleri Bakanlığının yayınladığı kararla yeniden başladığını söyledi.Toplantıların gerekli tüm tedbirlerin alınarak yapılacağını dile getiren Başkan Erdoğdu, “Yaklaşık iki aylık aranın adından meclis toplantılarımıza yeniden başladık.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle toplantılarına 2 ay ara veren Gümüşhane İl Genel Meclisi, İçişleri Bakanlığı’nın yeni genelgesiyle birlikte Haziran ayı toplantılarına başladı.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle verilen aranın ardından Haziran ayında Meclis Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu başkanlığında yapılan toplantıda İl Encümeni ve ihtisas komisyonlarına üye seçimi yapıldı.
Toplantının başlangıcında konuşan Meclis Başkanı Erdoğdu, koronavirüs salgını dolayısıyla ara verilen meclis toplantıların İçişleri Bakanlığının yayınladığı kararla yeniden başladığını söyledi.
Toplantıların gerekli tüm tedbirlerin alınarak yapılacağını dile getiren Başkan Erdoğdu, “Yaklaşık iki aylık aranın adından meclis toplantılarımıza yeniden başladık. Toplantıdan önce meclis salonumuzda sosyal mesafeye uygun şekilde oturma düzeni oluşturuldu. Meclis olarak alınması gereken tüm gerekli tedbirleri alarak toplantılarımıza başladık. İnşallah ülkemiz bu beladan kısa süre içerisinde kurtulur. Yapacağımız toplantıların ilimize ve ülkemize hayırlı olması diliyorum” diye konuştu.
Tüm meclis üyelerinin maske takarak katıldığı toplantıda ilk olarak il encümenine üye seçimi yapıldı. Gizli oy yöntemiyle yapılan seçimde AK Parti’den Mihdat Uçan, Hüseyin Bedir, MHP’den ise Vedat Soner Başer İl Encümeni olarak seçildi.
Bir yıl boyunca görev yapacak olan İhtisas Komisyonlarında Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık komisyonlarına 7, Çevre ve Sağlık, Eğitim, Kültür, Spor ve Sosyal Hizmetler ile Tarım Hzimetleri komisyonlarının ise 5’er üye seçilmesine karar verilirdi.
Yapılan oylama sonucunda Plan ve Bütçe Komisyonuna AK Parti’den Hüseyin Bedir, Mahmut Zengin, Kadir Yıldız, Bahtiyar Soylu, MHP’den Kürşad Karabıçak, Yakup Mehmani Aygün, Bayram Yiğit, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna AK Parti’den Mihdat Uçan, Reşat Çalışkan, Mehmet Emin Erdoğdu, Tuncay Taşdemir, MHP’den Kemal Emiroğlu, Bayram Yiğit, Coşkun Korkmaz, Çevre ve Sağlık Komisyonuna AK Parti’den Tuncay Taşdemir, Sami Tuncay, Reşat Çalışkan, MHP’den Kemal Emiroğlu, Vedat Soner Başer, Eğitim, Kültür, Spor ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna AK Parti’den Hüseyin Bedir, Mahmut Zengin, Bahtiyar Soylu, MHP’den Kürşad Karabıçak, Bayram Yiğit, Tarım Hizmetleri Komisyonuna AK Parti’den Kadir Yıldız, Tuncay Taşdemir, Sami Tuncay, MHP’den Yakup Mehmani Aygün, Coşkun Korkmaz oy birliğiyle seçildi.

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Merkez
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Kelkit
Sımge Eczanesi
Kurtun
Giriftinoğlu Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
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