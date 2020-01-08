Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin ocak ayı toplantıları sona erdi

Gümüşhane İl Genel Meclisi’nin geçtiğimiz hafta başlayan ocak ayı toplantıları sona erdi. Toplantıda Gümüş Otel’in yeniden kiraya çıkarılması kararlaştırıldı, İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakıfları Mütevelli heyetlerine üye seçimleri yapıldı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu başkanlığında yapılan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan’ın da katıldığı toplantıların son gününde Cumhuriyet Caddesinde bulunan ve mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Gümüş Otel’in kiraya verilmesi hakkındaki teklif görüşüldü.

Konuyla ilgili İl Genel Meclisi üyelerini bilgilendiren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, 1968 yılında 2,5 dönüm alana yapılan tesisin 37 oda ve 70’e yakın yatak kapasitesi, parkı, bahçesi, restoran ve kafeteryasıyla şehre uzun yıllardır hizmet verdiğini, tesisin 2003 yılından beri kiraya verildiğini, en son kiralayan müstecirin şartları yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmesinin feshedilerek alacakların tahsili için icra davasının açıldığını söyledi.

Yapılan görüşmeler sonucunda otelin 10 yıl süreyle kiraya verilmesi, otelin doğalgaz dönüşümü, iklimlendirme sistemleri, onarım, tefrişat ve mefruşat yenileme işlerinin tamamının bedelsiz olarak yüklenici tarafından karşılanması ve onarım süresince kira alınmaması kararı oy birliğiyle alındı.

Öğleden sonraki oturumda ise İl Genel Meclis üyelerinin Kelkit, Köse ve Şiran’da bulunan süt toplama evlerinin kiraya verilmesiyle ilgili verdiği önerge görüşüldü. İl Özel İdaresi Tarım Hizmetleri Birimi Müdürü Kemal Tüzer, Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Servet Daldaban ve Ziraat Mühendisleri Odası Gümüşhane İl Temsilcisi Akın Üstün’ün gündem maddesiyle ilgili meclis üyelerine bilgi vermesinin ardından konu Tarım Hizmetleri Komisyonuna sevk edildi.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) finansmanı ve İl Özel İdaresi eş finans desteğiyle Kelkit, Şiran ve Köse ilçelerinde yapılan süt toplama evleri ve süt toplama aracı önceki yıllarda Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine tahsis edilmiş, süt toplama evlerinin kullanılmaması ve süt toplama aracının da amacı dışında kullanılması nedeniyle bu tahsis geçtiğimiz ay İl Genel Meclisi tarafından iptal edilmişti.

Ocak ayı toplantılarında ayrıca İl Özel İdaresi’nin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimini yapmak üzere oluşturulan Denetim Komisyonuna İl Genel Meclisi üyeleri arasından seçim yapıldı. Yapılan gizli oylama sonucunda Mihdat Uçan, Mahmut Zengin, Vedat Soner Başer, Hüseyin Bedir ve Yakup Mehmani Aygün Denetim Komisyonu üyeliğine seçildi.

Merkez İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde görev yapmak üzere hayır sever vatandaşlar arasından 2 üye seçimiyle ilgili madde de de Niyazi Karagül ve Davut Kaban mütevelli heyetine seçilirken, Torul ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyetine Yılmaz Küçüköner, Mustafa Şimşek, Saffet Oral, Kelkit ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyetine Halis Çağan ve Halis Kalyas, Kürtün ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetine Haydar Yılmaz, Hüseyin Akyurt, İsmet Demir, Şiran İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyetine Nizamettin Turan, Köse ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyetine Sait Sunay ve Tahsin Şen seçildi.

Kürtün İlçe İnsan Hakları Kurulunda da Bahtiyar Soylu’nun görev yapmasının kararlaştırıldığı toplantıda Kürtün ilçesine bağlı Sapmaz köyüyle ilgili imar planı uygulaması ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ödenek aktarılması konuları da görüşülerek karara bağlandı.

