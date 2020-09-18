Gümüşhane Valisi Taşbilek'ten Kovid-19'a ilişkin "Komşuluk ilişkilerini seyreltelim" uyarısı:

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kentte son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında artış yaşandığına dikkati çekerek, "Gümüşhane'de yaşayan her vatandaşa sesleniyorum, Allah aşkına bu süreçte komşuluk ilişkilerini seyreltelim. Birbirimize gidip gelmeyelim, misafirlik olgusunu azaltalım, hatta sıfırlayalım." dedi.

Taşbilek, Valilik toplantı salonunda düzenlediği basın toplantısında, kentteki vaka artışının ülke genelindeki gibi yükselme eğiliminde olduğunu söyledi.

Tedbirlerin artırılması ve özen gösterilmesi noktasında vatandaşlara büyük görev düştüğünü belirten Taşbilek, Gümüşhanelilere şu çağrıda bulundu:

"Gümüşhane'de yaşayan her vatandaşa sesleniyorum, Allah aşkına bu süreçte komşuluk ilişkilerini seyreltelim. Birbirimize gidip gelmeyelim, misafirlik olgusunu azaltalım, hatta sıfırlayalım. Şu süreçte belki bir aylık bir misafirlik ilişkisini askıya almamız bizim ilimizi, ülkemizin diğer yerlerini bu hastalığın olumsuz etkilerinden kurtaracak."

Taşbilek, virüsün komşular arasında bulaşma oranının yüksek olduğunu da dile getirerek, şunları kaydetti: