Gümüşhane'de 2 evden 3 kamyon çöp çıkarıldı

Sabire E. ise olay yerine çağırılan ambulansla sağlık kontrollerinin yapılması için Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili alınan İl Hıfzısıhha Kurulu kararının ardından bugün Balerin Sokak'taki eve gelen ekipler, konutta yalnız yaşayan Sabire E.'yi ikna ederek temizlik işleri ekiplerinin de desteğiyle evde çalışma başlattı.

Komşuların şikayeti üzerine Hasanbey Mahallesi Balerin ve Karanfil Sokak'ta bulunan iki evi inceleyen Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sabire E ve Şükran B.'nin yaşadığı evlerin sağlık koşulları açısından uygun olmadığını belirledi.

-100 metrekareden 2 kamyon çöp çıktı

Çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Gümüşhane Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Ceylan, halk sağlığının korunması noktasında yoğun olarak faaliyet sürdürdüklerini söyledi.

Yaklaşık bir ay önce iki konuttan gelen kötü kokular ve komşuların şikayeti üzerine çalışma başlattıkları bilgisini veren Ceylan, "Ekiplerimiz şikayet üzerine bu iki konutun çöp ev diye tabir edilen ev olduğunu tespit etti. İl Hıfzısıhha Kurulu kararı gereğince muhtar ve kolluk kuvvetleriyle ikametlere geldik. İlk konut yaklaşık 100 metrekareydi. Buradan yaklaşık 2 kamyon çöp çıkarttık. Diğer evden ise bir kamyon çöp çıkartıldı. Burada kalan vatandaşlarımız yaşadığı koşulların farkında değil. İçinde bulunduğumuz pandemi de dikkate alındığında ciddi sağlık sorunları oluşmakta. Buraları çöpten arındırıp temizlik çalışması yaptık. Tedbirli ve temiz olmalıyız." diye konuştu.

