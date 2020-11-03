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Gümüşhane’de bir köy karantinaya alındı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 03.11.2020 20:15 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Kopuz köyünde yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince köy karantinaya alındı.Torul İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü köyde yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.Gümüşhane Valiliğinden konuyla ilgili yapılan duyuruda Torul ilçesi Kopuz köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasını önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugün 18.00’den itibaren karantina tedbiri uygulanacağı bildirildi.Köy giriş ve çıkışlara kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 10 gün süreceği öğrenildi.

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Kopuz köyünde yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) testi pozitif çıkan vatandaşlar ve temaslıları belirlenince köy karantinaya alındı.
Torul İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu pozitif vakalarının görüldüğü köyde yaptırılan filyasyon çalışmaları sonucunda temaslı sayısının yoğun olması üzerine virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanması kararı aldı.
Gümüşhane Valiliğinden konuyla ilgili yapılan duyuruda Torul ilçesi Kopuz köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasını önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugün 18.00’den itibaren karantina tedbiri uygulanacağı bildirildi.
Köy giriş ve çıkışlara kapatılırken karantina tedbirlerinin en az 10 gün süreceği öğrenildi.

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İkindi
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Akşam
17:24
Yatsı
18:44

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Salı

Yüce Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kelkit
Sımge Eczanesi
Kurtun
Yaşam Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
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