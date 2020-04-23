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Gümüşhane’de çocuklara 23 Nisan sürprizi

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 23.04.2020 15:11 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan çocuklara Gümüşhane’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle doğum günü sürprizi yapıldı.İl merkezi ve tüm ilçelerde doğum günü 23 Nisan olan çocukların belirlenmesinin ardından Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek’in talimatıyla Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından doğum günü olan tüm çocuklara doğum günü pastası ve hediyeleri evlerinde teslim edildi.Gün boyunca Gümüşhane kent merkezinde ses sistemli araçlar gezerek çocuk şarkıları çalarken, akşam 21.00’da tüm çocuklar ellerinde bayraklarıyla balkonlara İstiklal Marşı okunmak için davet edildi.

Yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan çocuklara Gümüşhane’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle doğum günü sürprizi yapıldı.
İl merkezi ve tüm ilçelerde doğum günü 23 Nisan olan çocukların belirlenmesinin ardından Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek’in talimatıyla Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından doğum günü olan tüm çocuklara doğum günü pastası ve hediyeleri evlerinde teslim edildi.
Gün boyunca Gümüşhane kent merkezinde ses sistemli araçlar gezerek çocuk şarkıları çalarken, akşam 21.00’da tüm çocuklar ellerinde bayraklarıyla balkonlara İstiklal Marşı okunmak için davet edildi.

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Gümüşhane Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
03:51
Sabah
05:25
Öğle
12:25
İkindi
16:12
Akşam
19:16
Yatsı
20:44

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Hayat Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Kelkit
Sımge Eczanesi
Kurtun
Şifa Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
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