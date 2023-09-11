Gümüşhane’de kaçak silah atölyesine baskın: 4 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Kürtün ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kürtün ilçesi Kızılcadam köyünde bulunan bir evdeki atölyede kaçak silah imal edildiği bilgisine ulaştı.

Torul Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararının ardından jandarma ekipleri, K.G., Y.G., N.G. ve Y.D. isimli şahısların ikametlerinde mayın arama köpeği Tork ile birlikte arama gerçekleştirdi. Yapılan kaçak silah atölyesinde, 1 adet markasız el yapımı 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 15 adet silah kabzası, 2 adet namlu, 2 adet numaratör, 1 adet tetik tertibatı, 3 adet silah iğnesi ve 157 adet silah yapımında kullanılan farklı ebatlarda silah parçaları ele geçirildi.

K.G., Y.G., N.G. ve Y.D. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

