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Gümüşhane'de mantardan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

26.08.2021 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de mantardan zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Gümüşhane'de doğadan toplayıp yedikleri mantardan zehirlenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kürtün ilçesinin Aşağıkaradere köyünde yaşayan Hasan Karakuş (57) ve yakınları, köyün Zabuk mevkisinde doğada kendiliğinden yetişen mantar topladı.

Mantarları pişirip tükettikten bir süre sonra sağlık sorunları yaşayan Hasan (65), Hasan (57), Hacer (57), Hüseyin (56) ve Fatma Karakuş (89), yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kişilerden Hacer ve Fatma Karakuş'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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