YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Gümüşhane’de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Gümüşhane’de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 17.05.2020 23:27 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde 18 Mayıs tarihinden itibaren maske takılmasını zorunlu hale getirdi.

Gümüşhane’de Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu il genelinde 18 Mayıs tarihinden itibaren maske takılmasını zorunlu hale getirdi. Toplantıda ayrıca 18-19 Mayıs tarihlerinde YKS’ye girecek öğrenciler için nüfus müdürlüklerinin açık tutulması kararlaştırıldı.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde birçok ilde kısmi ve genel alınan maske takma zorunluluğuyla ilgili karar Gümüşhane’de de alındı.
Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında bugün olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 2020/5-9 numaralı kararıyla il genelinde sokağa çıkan veya çıkması zorunlu olan herkesin 18 Mayıs pazartesi gününden itibaren maske takmasının zorunlu olmasına karar verdi.
Karara göre maske sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde burun, ağız ve çeneyi tamamen kapatacak şekilde kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde takılacak.
Kararın uygulamaya girmesiyle birlikte Polis, Jandarma ve Zabıta tarafından gerekli bilgilendirme, eğitim ve denetim faaliyetlerinin yoğun bir şekilde sürdürülmesi, uygulamanın il genelinde aktif katılımla gerçekleştirilmesi için tüm kurum ve kuruluşların gerekli desteği sağlamasına, il genelinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yoğunluğunun fazlalığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmaması durumunda zabıta ve kolluk kuvvetleri tarafından yoğunluğun oluşabileceği çarşı, cadde, sokak gibi bölgelerde gerekli olan bütün tedbirlerin alınmasına karar verildi.
Toplantıda ayrıca Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınabilmesi için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 18-19 Mayıs tarihlerinde açık bulundurulması, sokağa çıkmaları kısıtlanan 01.01.2000 tarihinden sonra doğan ve sınava girecek olan öğrencilerin 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde il ve ilçe nüfus müdürlüklerine T.C. Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere sınava başvurduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları kararı da alındı.
Alınan kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282.maddesi gereğince idari para cezası verileceği ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 195.maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yokBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yok
Uzmanlardan kritik uyarı! İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyorUzmanlardan kritik uyarı! İnsan sağlığı açısından büyük risk taşıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs ile ilgili yeni kararlar

Emet İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs ile ilgili yeni kararlar

Kızını öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden şahıs Gaziantep’te defnedildi

Kızını öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden şahıs Gaziantep’te defnedildi

Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza yapan gençlere araç sahibi babadan ikinci şoke

Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza yapan gençlere araç sahibi babadan ikinci şoke

Serbestliğe rağmen Seyitgazi boş kaldı

Serbestliğe rağmen Seyitgazi boş kaldı

Kütahya'da üç köy ve bir mahalle karantinaya alındı

Kütahya'da üç köy ve bir mahalle karantinaya alındı

65 yaş üstü parklara akın

65 yaş üstü parklara akın

Gümüşhane Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazar

İmsak
03:11
Sabah
04:57
Öğle
12:24
İkindi
16:18
Akşam
19:40
Yatsı
21:19

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazar

Sağlık Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Kelkit
Sımge Eczanesi
Kurtun
Şifa Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Kadere bak

Kadere bak

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.