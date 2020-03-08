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Gümüşhane’de minik kız balık havuzunda boğuldu

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 08.03.2020 14:47 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de ailesiyle gittiği alabalık tesisinde gözden kaybolan 2 yaşındaki çocuk, balık havuzuna düşerek boğuldu.

Gümüşhane’de ailesiyle gittiği alabalık tesisinde gözden kaybolan 2 yaşındaki çocuk, balık havuzuna düşerek boğuldu. Minik kız çocuğu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre, dün ailesiyle birlikte Torul ilçesine bağlı Kalecik köyünde bulunan bir alabalık tesisine giden 2 yaşındaki Beren A., diğer çocuklarla oynarken bir süre sonra gözden kayboldu.
Tesiste bulunan herkesin seferber olarak aramaya başladığı minik çocuğun dereye düşmüş olabileceği ihtimali de değerlendirildi. Balık havuzlarına bakıldığında suyun yüzeyinde baygın halde bulunan minik çocuğa tesiste o an bulunan sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.
112 Acil Servis görevlilerinin bölgeye ulaşmasının ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılan minik Beren, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Minik Beren otopsisinin ardından bugün ikindi namazının ardından Gümüşhane’nin merkeze bağlı Çayırardı köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

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Elif Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Kelkit
Simge Eczanesi
Kurtun
Yaşam Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
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