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Gümüşhane’de okullar tatil edildi

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 10.02.2020 22:05 | Son Güncelleme

Gümüşhane Valiliği, yoğun kar yağışının ardından kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle 11 Şubat Salı günü de il genelindeki tüm okulları tatil etti.Aynı gerekçeyle pazartesi gününün tatil edilmesinin ardından bugün akşam saatlerinde Valilikten yapılan açıklama ile Salı gününün de tatil olduğu bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda Gümüşhane’de beklenen aşırı soğuk, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Gümüşhane genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 11 Şubat Salı günü bir gün süre ile tatil edildiği açıklandı.Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.Valilik, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların da dikkatli olmalarının büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Gümüşhane Valiliği, yoğun kar yağışının ardından kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle 11 Şubat Salı günü de il genelindeki tüm okulları tatil etti.
Aynı gerekçeyle pazartesi gününün tatil edilmesinin ardından bugün akşam saatlerinde Valilikten yapılan açıklama ile Salı gününün de tatil olduğu bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda Gümüşhane’de beklenen aşırı soğuk, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Gümüşhane genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 11 Şubat Salı günü bir gün süre ile tatil edildiği açıklandı.
Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Valilik, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların da dikkatli olmalarının büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

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İmsak
05:51
Sabah
07:16
Öğle
12:41
İkindi
15:30
Akşam
17:57
Yatsı
19:17

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Kelkit
Simge Eczanesi
Kurtun
Yaşam Eczanesi
Siran
Torul Eczanesi
Torul
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