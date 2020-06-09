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Gümüşhane’de örtü yangını

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 09.06.2020 11:46 | Son Güncelleme

Gümüşhane kent merkezinde gerçekleşen örtü yangınında yaklaşık 2 hektarlık alan kül oldu.Bağlarbaşı Mahallesi, Değirmenönü Sokaktaki yamaçlarda sabah saatlerinde başlayan ve çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.Dağın yamacında bulunan kuru otlar ve çalılıkların zarar gördüğü yangın kısa sürede kontrol altına alındı.Yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, kuru gevenlerin de yanması nedeniyle yoğun dumana sebep olan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gümüşhane kent merkezinde gerçekleşen örtü yangınında yaklaşık 2 hektarlık alan kül oldu.
Bağlarbaşı Mahallesi, Değirmenönü Sokaktaki yamaçlarda sabah saatlerinde başlayan ve çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
Dağın yamacında bulunan kuru otlar ve çalılıkların zarar gördüğü yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangının ormanlık alana sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, kuru gevenlerin de yanması nedeniyle yoğun dumana sebep olan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

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İkindi
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Akşam
19:58
Yatsı
21:46

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Yüce Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kelkit
Karadeniz Eczanesi
Kurtun
Yaşam Eczanesi
Siran
Torul Eczanesi
Torul
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