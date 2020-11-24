YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Gümüşhane'de otomobil dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Gümüşhane'de otomobil dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 24.11.2020 18:00 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de otomobil dere yatağına yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özkürtün beldesinin Kaledibi mevkisinde, Mustafa Sevinir yönetimindeki 39 AAF 277 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı.

Kazada, otomobilde bulunan Hasan Yakışır olay yerinde hayatını kaybetti, Mustafa Sevinir ile Ali Sancak yaralandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Kürtün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'İşine bak Victoria!' 'İşine bak Victoria!'
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...

Gümüşhane Namaz Vakitleri 24 Kasım Salı

İmsak
05:43
Sabah
07:12
Öğle
12:14
İkindi
14:44
Akşam
17:06
Yatsı
18:29

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler24 Kasım Salı

Sağlık Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Kelkit
Karadeniz Eczanesi
Kurtun
Yaşam Eczanesi
Siran
Torul Eczanesi
Torul
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.