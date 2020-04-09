YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gümüşhane
  4. Gümüşhane’de piknik yasağına uymayan 7 kişiye 2 bin 700 lira para cezası

Gümüşhane’de piknik yasağına uymayan 7 kişiye 2 bin 700 lira para cezası

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 09.04.2020 11:11 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen piknik yapanlara 2 bin 700 lira para cezası kesildi.Gümüşhane’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında milli parklar, mesire alanları, ören yerleri, piknik alanları ve ormanlarda piknik yasağına uymayan 7 kişiye para cezası uyguladı.Koronavirüsün yayılmasını engellemek ve sosyal mesafe kuralına uymak adına alınan yasak kararına rağmen bazı vatandaşların bu durumu hiçe saymasına Jandarma ekipleri dur dedi.Şehrin muhtelif noktalarında yapılan kontrollerde piknik yasağına uymayan vatandaşlar tespit edilerek, kabahatler kanununa göre para cezası yazılıyor.Bu kapsamda son olarak 2 aynı noktada 7 kişinin piknik yaptığı Jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek şahısların her birine 387 lira olmak üzere toplamda 2 bin 709 lira para cezası kesildi.Yetkililer salgın hastalık nedeniyle devletin aldığı kararlara uyulmasının vatandaşların can güvenliği açısından çok önemli olduğunu belirterek bu konuda tüm vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Gümüşhane’de piknik yasağına uymayan 7 kişiye 2 bin 700 lira para cezası

Gümüşhane’de koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen piknik yapanlara 2 bin 700 lira para cezası kesildi.
Gümüşhane’de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında milli parklar, mesire alanları, ören yerleri, piknik alanları ve ormanlarda piknik yasağına uymayan 7 kişiye para cezası uyguladı.
Koronavirüsün yayılmasını engellemek ve sosyal mesafe kuralına uymak adına alınan yasak kararına rağmen bazı vatandaşların bu durumu hiçe saymasına Jandarma ekipleri dur dedi.
Şehrin muhtelif noktalarında yapılan kontrollerde piknik yasağına uymayan vatandaşlar tespit edilerek, kabahatler kanununa göre para cezası yazılıyor.
Bu kapsamda son olarak 2 aynı noktada 7 kişinin piknik yaptığı Jandarma ekipleri tarafından tespit edilerek şahısların her birine 387 lira olmak üzere toplamda 2 bin 709 lira para cezası kesildi.
Yetkililer salgın hastalık nedeniyle devletin aldığı kararlara uyulmasının vatandaşların can güvenliği açısından çok önemli olduğunu belirterek bu konuda tüm vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Gümüşhane’de piknik yasağına uymayan 7 kişiye 2 bin 700 lira para cezası

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERPhotoshopun bu kadarına da pes!Photoshopun bu kadarına da pes!
İngiltere'de skandal! Çöp poşetiyle çalışan hemşirelerden kötü haberİngiltere'de skandal! Çöp poşetiyle çalışan hemşirelerden kötü haber

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Süper Ay’ Gaziantep’te görüntülendi

’Süper Ay’ Gaziantep’te görüntülendi

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Diyarbakır’da ücretsiz maske dağıtım noktaları belirlendi

Diyarbakır’da ücretsiz maske dağıtım noktaları belirlendi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Karacabey’de korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Kayserispor Asbaşkanı Mustafa Tokgöz:

Sivas’a özgü, çiftçiye ücretsiz dağıtılacak

Sivas’a özgü, çiftçiye ücretsiz dağıtılacak

Gümüşhane Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:17
Sabah
05:46
Öğle
12:29
İkindi
16:08
Akşam
19:02
Yatsı
20:24

Gümüşhane Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Şifa Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Kelkit
Sımge Eczanesi
Kurtun
Giriftinoğlu Eczanesi
Siran
Öztürk Eczanesi
Torul
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gümüşhane’de koronavirüs tedbirleri masaya yatırıldı

Gümüşhane’de koronavirüs tedbirleri masaya yatırıldı

Gümüşhaneli dağcılar Kelkit’te

Gümüşhaneli dağcılar Kelkit’te

‘özür Dilerim’ Gümüşhane’de Sahnelendi

‘özür Dilerim’ Gümüşhane’de Sahnelendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.