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Gümüşhane'de sokağa çıkma yasağını ihlal edip halay çekenlere 15 bin 750 lira ceza

GÜMÜŞHANE HABERLERİ  | 30.11.2020 15:30 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de sokağa çıkma yasağını ihlal edip halay çekenlere 15 bin 750 lira ceza

Gümüşhane'de, hafta sonu sokağa çıkma yasağını ihlal ederek sokakta halay çeken 5 kişiye toplam 15 bin 750 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında önceki gece saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından B.Ö, G.B, M.K, H.A. ve K.C, araçla Özcan Mahallesi Kale Deresi mevkisine geldi.

Burada araçtan inip yüksek sesli müzik eşliğinde halay çektikten sonra bölgeden uzaklaşan kişileri gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, ulaştıkları 5 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 15 bin 750 lira para cezası kesti.

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