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Gümüşhane'de üzerine kepçe kovası düşen işçi hayatını kaybetti

20.09.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de üzerine kepçe kovası düşen işçi hayatını kaybetti

Gümüşhane'de maden ocağında meydana gelen kazada 1 işçi yaşamını yitirdi.

Kent merkezinde özel bir firmaya ait maden ocağında iş makinesini tamir eden Kani Önen'in üzerine kepçe kovası düştü.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Önen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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iş kazası İşçi Gümüşhane

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