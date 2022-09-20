Gümüşhane'de üzerine kepçe kovası düşen işçi hayatını kaybetti

Gümüşhane'de maden ocağında meydana gelen kazada 1 işçi yaşamını yitirdi.

Kent merkezinde özel bir firmaya ait maden ocağında iş makinesini tamir eden Kani Önen'in üzerine kepçe kovası düştü.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Önen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



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