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Gümüşhane’de yaşayan aile yıllardır evlerini basan su nedeniyle mağduriyet yaşıyor

İHA İHA
26.01.2024 09:30 | Son Güncelleme:
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Gümüşhane’de yaşayan Yılmazer ailesi, hastane inşaatında yapılan zemin çalışmaları neticesinde yeraltı su kaynaklarının yönünün değişerek kendi evlerine yöneldiğini ve bu nedenle mağdur olduklarını söyleyerek yetkililerden çözüm istedi.

Gümüşhane’de yaşayan aile yıllardır evlerini basan su nedeniyle mağduriyet yaşıyor

Kentte, Eskibağlar Mahallesi’nde yaşayan Yunus Yılmazer ve ailesi, 10 yıldır evlerini basan yeraltı kaynak suları nedeniyle mağduriyet yaşıyor. 10 yıl önce başlayan hastane inşaatı ve alternatif yolun açılması nedeniyle yeraltı kaynak sularının yönünün değiştiğini ifade eden Yunus Yılmazer, bu sebeple evlerini sürekli su bastığını söyleyerek yetkililerden çözüm istedi. 93 yaşındaki babaannesi Safiyet Tanguroğlu’nun da evini su bastığını ve duvarlarının yıkıldığını aktaran Yılmazer ailecek tedirginlik içerisinde yaşadıklarını söyledi.

“GECE YATARKEN SABAH ACABA NEYLE KARIŞILACAĞIZ DİYEREK UYUYORUZ”

Yapılan çalışmalardan önce evlerinde hiçbir sorun yaşanmadığını dile getiren Yunus Yılmazer (43), “Yeni hastanenin yapımı sırasında yapılan çalışmalardan sonra hastanenin altındaki yeraltı kaynak suları yön değiştirdi. Bu kaynak suları daha önceden başka bir noktaya doğru akıyordu. Şimdi bizim evimize doğru akmaya başladılar. Geçen sene o akan sulardan dolayı benim evimi su bastı. Şu an hala evimin içine sular akıyor. Yeni yaptırdığımız mutfak dolapları hep su çekti, yakında patladı patlayacak. Bunla beraber kullanılan alternatif yol üzerinde bariyer yok. Kar yağışı nedeniyle buzlanma oluyor. Oradan kayacak bir tane araba benim evimin önüne düşecek. Benim çoluğum çocuğum bahçede oynuyor ve bu mahallede yaşayan bir sürü insan var. 93 yaşında bir babaannemiz var. Bu sular nedeniyle evini komple su bastı. Biz her sene orayı düzeltip sıva yapıyoruz ama yaza doğru komple su basıyor yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Mecburen temizliyoruz, mutfağımı yaklaşık 15 santimetre su bastı geçen sene. Odamı su bastı, döşemelerim çürüdü, çok yüksek bir maliyetle yenilemek zorunda kaldı. Evimin arkasında 10 metrelik bir yer var, burası boşaltılıp şu anki toprak seviyesine inerse benim sorunum çözülür. Bu konuda belediyemizden ve idari amirlerimizden çözüm bekliyoruz. Gece yatarken sabah acaba neyle karışılacağız diyerek uyuyoruz” dedi.
Evinde sürekli maddi hasar meydana geldiğini söyleyen 93 yaşındaki Safiye Tanguroğlu ise “İki üç kere sıvadık, yine makinenin arkası çöktü. Dışardan ve içerden hep yıkıldı. Ne halım kalıyor, ne kilimim kalıyor. Eskiden böyle bir şey yoktu, bu dağdan su çıkıyordu başka bir yöne gidiyordu” diye konuştu.

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Erdem eczanesi
Kelkit
Giriftinoğlu eczanesi
Siran
Öztürk eczanesi
Torul
Kürtün simge eczanesi
Kurtun
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