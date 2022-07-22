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Gümüşhane'de yayla şenliğinde kalp krizi geçiren kadın öldü

22.07.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de yayla şenliğinde kalp krizi geçiren kadın öldü

Gümüşhane-Trabzon sınırındaki Kadırga Yaylası'nda düzenlenen şenlikte kalp krizi geçiren kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 1800 rakımlı Kadırga Yaylası'nda geleneksel olarak düzenlenen Otçu Şenliği'ne katılan 74 yaşındaki Ayşe Uzun fenalaştı.

Şenlik alanındaki sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Uzun, Gümüşhane Devlet Hastanesine götürülmek üzere ambulansa alındı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Uzun, ambulanstaki müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti.

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