Gümüşhane'de yayla şenliğinde kalp krizi geçiren kadın öldü

Gümüşhane-Trabzon sınırındaki Kadırga Yaylası'nda düzenlenen şenlikte kalp krizi geçiren kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 1800 rakımlı Kadırga Yaylası'nda geleneksel olarak düzenlenen Otçu Şenliği'ne katılan 74 yaşındaki Ayşe Uzun fenalaştı.

Şenlik alanındaki sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Uzun, Gümüşhane Devlet Hastanesine götürülmek üzere ambulansa alındı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Uzun, ambulanstaki müdahalelere rağmen yolda hayatını kaybetti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz