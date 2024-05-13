Günay Güvenç'in Okan Buruk'a sözleri gündeme oturdu! ''Allah o güzel kalbine göre veriyor''

Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek şampiyonluk için büyük bir avantaj elde eden Galatasaray'da galibiyet sevinci maç sonunda doyasıya yaşandı. Muslera'nın arkasında yedek kaleci olarak bulunan Günay Güvenç'in Okan Buruk ile diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.
Galibiyetin ardından sahaya girerek tribünleri selamlayan Okan Buruk'un yanına Günay Güvenç geldi ve "Hocam, Allah o güzel kalbine göre veriyor" ifadelerini kullandı. Okan Buruk ise öğrencisinin bu sözlerine "İnşallah" şeklinde cevap verdi.
💬 "Hocam, Allah o güzel kalbine veriyor."— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) May 12, 2024
🟡🔴 Günay Güvenç, Okan Buruk'u maç sonunda tebrik ediyor! #FKGvGS pic.twitter.com/0wMAPYxcsP