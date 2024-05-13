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Günay Güvenç'in Okan Buruk'a sözleri gündeme oturdu! ''Allah o güzel kalbine göre veriyor''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.05.2024 10:44
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Galatasaray'da Günay Güvenç, 3-2 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının son düdüğünün hemen ardından teknik direktör Okan Buruk'un yanına koşarak gitti. İkilinin konuşması kameralara yansıyınca sosyal medyada gündeme oturdu.

Günay Güvenç'in Okan Buruk'a sözleri gündeme oturdu! ''Allah o güzel kalbine göre veriyor''
Günay Güvenç

Günay Güvenç

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek şampiyonluk için büyük bir avantaj elde eden Galatasaray'da galibiyet sevinci maç sonunda doyasıya yaşandı. Muslera'nın arkasında yedek kaleci olarak bulunan Günay Güvenç'in Okan Buruk ile diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

"ALLAH O GÜZEL KALBİNE GÖRE VERİYOR"

Galibiyetin ardından sahaya girerek tribünleri selamlayan Okan Buruk'un yanına Günay Güvenç geldi ve "Hocam, Allah o güzel kalbine göre veriyor" ifadelerini kullandı. Okan Buruk ise öğrencisinin bu sözlerine "İnşallah" şeklinde cevap verdi.

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