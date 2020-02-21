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GÜNCELLEME - 10 bin kişiye yasa dışı bahis cezası kesilecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.02.2020 21:41 | Son Güncelleme

Kayseri merkezli operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 10 bin kişiye, 10 bin 475 lira ile 41 bin 910 lira arasında idari para cezası verilecek ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, yaklaşık 2 ay süren projeli çalışma sonucunda yasa dışı bahis oynatanların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan örgüt elebaşı M.U. ile M.Y, A.K, Ö.K, C.Y, S.B, M.Ş, M.A. ve Y.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.U. ile A.K. Ö.K. ve M.Y. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin "oyun pini satışı sitesi" adı altında paravan şirketler kurarak bankalardan sanal pos hizmeti aldıkları, oluşturdukları siteyi illegal bahis sitelerine entegre ettikleri ve illegal bahis sitesine ödeme yapan kullanıcıların bunun için banka veya kredi kartı seçeneğini tıkladığında, bu sitelere yönlendirilerek "oyun pini" açıklamasıyla ödeme yapmasının sağlandığı belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin 5 ayda hesaplarına geçen yaklaşık 50 milyon liranın bir kısmının nakit olarak bankadan alındığı ve kalan kısmının da sahibi oldukları fatura ödeme merkezlerinde, vatandaşlardan fatura tahsilatı yapılarak nakde çevrildiği tespit edildi.

- 10 bin kişiye ceza

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 10 bin kişiye 7258 sayılı Kanun kapsamında 10 bin 475 lira ile 41 bin 910 lira arasında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Kayseri ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda banka hesaplarına yaklaşık 50 milyon lira sanal para transferi yapıldığı belirlenen 9 şüpheli, 18 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

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bahis operasyonu Gözaltı İstanbul Kayseri Tutuklama

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